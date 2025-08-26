به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، کامبیز نرماشیری افزود: سایت پرورش میگوی این دانشگاه به نام شهید دکتر طهرانچی در منطقه گواتر شهر چابهار فعال است.

رئیس دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: در جنوب استان و همجوار با دریای عمان مزارع مناسبی برای پرورش و مطالعه بر روی گونه‌های مختلف آبزیان به خصوص میگو وجود دارد.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان نیز گفت: دریای عمان و شرایط اقلیمی، ظرفیت‌های کم‌نظیری را به لحاظ آبزی‌پروری ایجاد کرده که می‌تواند محور توسعه منطقه به لحاظ ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی و امنیتی در سطح منطقه‌ای و حتی ملی قلمداد کرد.

علی فاتحی جهانتیغ افزود: توسعه آبزی‌پروری با نگاه صیانت از محیط‌زیست و به‌نوعی کمک کننده به گردشگری نیز می‌تواند محسوب شود و در مقایسه با سایر صنایع با کمترین سرمایه‌گذاری و کمترین مخاطره برای محیط زیست، می‌تواند اهداف اقتصادی، اشتغال، توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه و بعضاً کشور را تأمین کند.

وی با بیان اینکه نظارت مستمر بر روند برداشت و فرآوری میگو در دستور کار قرار دارد، افزود: همکاری مشترک شیلات و دامپزشکی برای تضمین کیفیت و سلامت محصول بسیار مهم است و تلاش می‌شود تا استاندارد‌های لازم در تمام مراحل تولید و فرآوری رعایت شود.

فاتحی جهانتیغ ادامه داد: پرورش میگو در سواحل مَکُران به‌ویژه در گواتر، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی استان است که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای صد‌ها نفر از جوانان منطقه، نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور ایفا می‌کند.