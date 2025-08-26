همزمان با روز کارمند ، همایش گرامیداشت یاد و خاطره ۳۰۰ شهید کارمند استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ابوالخیریان مسئول بسیج ادارات استان سمنان گفت : این همایش در زیر مجموعه کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارمند برگزار شده است .

سید محمد بطحایی، معاون امور اجتماعی وزیر کشور در این مراسم صداقت در رفتار را از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهدای دولت برشمرد و افزود: ماندگاری نام این شهیدان به دلیل حاکمیت اخلاق در رفتار و سیره کاری آنان است و امروز کارمندان باید این مسیر را ادامه دهند.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، فعالیت بی‌منت کارکنان دولت را ادامه راه شهدا دانست و گفت: حفظ انسجام از اولویت‌های ملی است و امروز کارمندان باید یک رزمایش قوی اداری را به ظهور برسانند و آن‌هم خدمت صادقانه و بی‌منت است.

سردار منصور شوقانی، فرمانده سپاه استان سمنان نیز در این مراسم شهدای کارمند را الگوی تلفیق ایمان و کار اداری دانست و افزود: امروز وظیفه ما انتقال این فرهنگ به نسل جوان و تداوم راه شهیدان در عرصه‌های خدمت‌رسانی است.

در پایان این مراسم از کتاب «به جای من برو حرم» تألیف مونا جوان رونمایی شد.