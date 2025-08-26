پخش زنده
مراسم بزرگداشت حکیم هزارهها حسین بن عبدالله ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بوعلی سینا بنیادی در زمینه علمهای مختلف را پایه گذاری کرد و آثار به جا مانده از وی نشاندهنده وسعت دانش و تبحر ابن سینا در این رشتههای مختلف در زمان خود هستند.
بهروز کارخانهای افزود: دانش ابوعلی سینا در ۱۲ رشته شامل فلسفه، پزشکی، ریاضیات، نجوم، موسیقی، منطق، فیزیک، گیاهشناسی، جانورشناسی، الهیات، شیمی و سیاست است.
رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بنیاد بوعلی سینا هم گفت: این فیلسوف بزرگ در بیشتر دانشهای رایج در زمان خود، از جمله علوم طبیعی، ریاضیات و فلسفه، دستی بسیار مطلع و توانا داشت و آثارش تا قرنها منابع اصلی علمی محسوب میشدند.
انشالله رحمتی افزود: بوعلی سینا، این دانشمند، پزشک و فیلسوف بیهمتا کوشید تا فلسفه را با باورهای دینی مردم آشتی دهد و با منطق و عقل به اثبات آموزههای قرآنی بپردازد.
رحمتی تأکید کرد: بوعلی سینا در سال ۴۲۸ هجری قمری، در ۵۸ سالگی، این حکیم فرزانه در همدان، دیده از جهان فروبست. اما میراث او، همچون ستارگان در آسمان دانش، همیشه درخشان و الهامبخش باقی خواهد ماند.
به گفته وی روز پزشک و بزرگداشت ابوعلی سینا، فرصتی است تا با یاد این بزرگمرد، قدردان تلاشهای جامعه پزشکی باشیم و به یاد آوریم که چگونه میتوان با تلفیق علم، فلسفه و اخلاق راهگشای مسیر پیشرفت و تعالی بود.