معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری مازندران، بر ضرورت تجهیز دانشگاهها به زیرساختهای پیشرفته و ارتقای سطح فناوری محصولات دانشبنیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین امروز در حاشیه مراسم بازدید و رونمایی از محصولات دانشبنیان شرکتهای منتخب مستقر در پارک علم و فناوری استان مازندران، با اشاره به ظرفیتهای انسانی و علمی این استان، گفت: این خطه از کشور از نیروهای مستعد و دانشگاهیان توانمندی برخوردار است که دغدغههای جدی در حوزه علم و فناوری دارند. یکی از مهمترین چالشهای دانشگاههای کشور، کمبود تجهیزات است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳، دانشگاهها را از نظر زیرساختی تجهیز کنیم.
وی افزود: در همین راستا تاکنون چند تفاهمنامه میان معاونت علمی، وزارت علوم و وزارت صنعت منعقد شده است تا از طریق اعتبار مالیاتی پیشبینیشده در قانون جهش تولید، بستر توسعه زیرساختهای دانشگاهی فراهم شود.
معاون علمی رئیسجمهور با قدردانی از حمایتهای استاندار مازندران از نخبگان گفت: این استان پیش از درخواستهای ملی، در زمینه پشتیبانی از نخبگان پیشقدم بوده و امکانات گستردهای را برای آنان فراهم کرده است که شایسته قدردانی است.
رییس بنیاد ملی نخبگان، همچنین با اشاره به بازدید از محصولات دانشبنیان پارک علم و فناوری مازندران تصریح کرد: سیاست معاونت علمی بر حمایت از نوآوریهای مستمر است و شرکتهای فناور باید بهطور پیوسته محصولات خود را بهروزرسانی کنند.
افشین ادامه داد: حمایتها به گونهای طراحی شده است که هر محصول در صورت تکراری بودن، مشمول کاهش میزان پشتیبانی خواهد شد تا زمینه ارتقای سطح فناوری و عرضه نسخههای نوآورانه فراهم شود.
وی اظهار داشت: نشستهای تخصصی با نخبگان استان نیز برگزار میشود تا دغدغهها و دیدگاههای آنان شنیده و جمعبندی شود. امیدواریم این سفر، دستاوردهای مؤثری برای توسعه علم و فناوری در استان به همراه داشته باشد.