به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ فرماندار شهرستان سملقان گفت: ۷۱ طرح با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال در شهرستان سملقان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

مکرمی افزود: این پروژه‌ها در بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، ورزش، نوسازی و... می‌باشد.

همچنین دیروز در شهرستان گرمه ایستگاه خط لوله گازرسانی CGS دوم و خطوط تغذیه مرتبط این شهرستان با اعتبار بیش از ۷۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.