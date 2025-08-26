پخش زنده
در سومین روز از هفته دولت در شهرستان سملقان ۶۹ طرح با اعتبار ۲۳۳ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۳ طرح هم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ فرماندار شهرستان سملقان گفت: ۷۱ طرح با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال در شهرستان سملقان افتتاح و کلنگ زنی میشود.
مکرمی افزود: این پروژهها در بخشهای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، ورزش، نوسازی و... میباشد.
همچنین دیروز در شهرستان گرمه ایستگاه خط لوله گازرسانی CGS دوم و خطوط تغذیه مرتبط این شهرستان با اعتبار بیش از ۷۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.