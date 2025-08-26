به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار عباسعلی محمدیان در نشست خبری ضمن عرض تبریک هفته دولت گفت: از شما اصحاب رسانه متشکریم که در جنگ ۱۲ روزه، همانند روز‌های عادی در کنار ما بودید.

وی افزود: اولین مرکزی که در پلیس مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، مرکز ۱۱۰ ما در پلیس پایتخت بود که این حمله باعث شد ۱۹ نفر از همکاران انتظامی من جانشان را فدا کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: علیرغم اینکه مجموعه آسیب جدی دیده بود در کمتر از ۴ ساعت مجموعه دوباره به راه افتاد و تماس‌های مردم ۲ برابر شد و گزارشات مردم باعث شد اتفاقات خوبی رقم بخورد.

محمدیان با اشاره به اینکه مردم به پلیس اعتماد کردند، گفت: خدارا شاکرم که ما هم شرمنده مردم نشدیم و در ۵ ماه اخیر، بر اساس آمار، میزان سرقت‌ها در شهر تهران ۲۴ درصد کاهش یافت. همچنین ۵۹ درصد وقوعات به کشف انجامید.

وی افزود: قتل نیز امسال کاهش ۳۲ درصدی داشت که ۸۶ درصد از آنها کشف شده است. آدم ربایی حرفه‌ای نیز در پایتخت نداشتیم و تنها ۶ مورد جزیی رخ داد که کاهش ۲۵ درصدی داشتیم. همچنین توانستیم جمع آوری معتادان متجاهر را مجددا آغاز کنیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: سرقت‌های خشن در تهران، ۳۴ درصد کاهش یافت. در حوزه سرقت‌های مسلح نیز شاهد کاهش ۶۴ درصدی هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که مبنی بر اینکه چند نفر از اتباع از کشور طرد شده‌اند، افزود: از ابتدای امسال، ۷۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران شناسایی، جمع آوری و طرد شده‌اند.

محمدیان گفت: به مردم عزیز این قول را می‌دهیم که خدمتگزارانشان در مجموعه انتظامی آسایش خود را فدای امنیت شهروندان خواهند کرد و قاطعانه جلوی مجرمان می‌ایستیم.