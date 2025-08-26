به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان خواف گفت: در پی برخورد دو دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ با پژو پارس در محدوده روستای چمن‌آباد خواف به رشتخوار و اعلام گزارش این حادثه، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ پایگاه چمن‌آباد خواف، به محل اعزام شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف انتقال داد.

عبدالرحمان مجددی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اظهار کرد: این سانحه تاکنون فوتی نداشته و وضعیت مصدومان در بیمارستان تحت پیگیری است.