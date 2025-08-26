به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله کعبی و حجج الاسلام و المسلمین هدایی و رفیعی، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با آیت الله شفیعی، دیگر نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری عیادت کردند.

در این عیادت آیت الله کعبی و حجج الاسلام و المسلمین هدایی و رفیعی ضمن آروزی سلامتی، شفای عاجل برای آیت الله شفیعی از درگاه ایزدمنان از خدای منان خواستار شدند.