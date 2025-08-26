به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مجید کشاورز گفت: در سایه همت و تلاش شبانه روزی پرسنل توانمند نیروگاه علی آباد کتول و با عملکرد مناسب در همه امور‌ها، رکورد مجموع انرژی خالص تولید شده ماهیانه در مرداد ماه ۱۴۰۴ به میزان ۶۰۲,۴۸۳ مگاوات ساعت شکسته شد که این میزان تولید انرژی از بدو تاسیس نیروگاه از سال ۱۳۸۹ تا کنون بی سابقه بوده است.

وی افزود: بالاترین مجموع تولید کل ماهیانه به میزان ۵۹۲,۵۶۷ مگاوات ساعت در تیر ماه سال ۱۴۰۲ کسب شد که این میزان در مرداد ماه ۱۴۰۴ شکسته و به میزان ۱.۶۷ درصد رشد پیدا کرده است.

کشاورز ادامه داد: هم چنین بیشترین مجموع تولید کل روزانه نیروگاه به میزان ۲۰,۳۰۸ مگاوات ساعت نیز در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ ثبت شد که این میزان تولید در روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شکسته و به عدد ۲۱,۴۱۹ مگاوات ساعت رسیده که رشد ۵.۴۷ درصدی داشته است.

او افزود: این رشد تولید، نتیجه اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی، عملیاتی در سطح نیروگاه و پشتیبانی مدیریتی در شرکت تولید نیروی آذرخش و شرکت بهره برداری و تعمیرات صبا است.

کشاورز گفت: توسعه بخش بخار نیروگاه علی آباد کتول به منظور افزایش تولید و راندمان نیروگاه از برنامه‌های در دست اقدام شرکت تولید نیروی آذرخش می‌باشد که عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.

نیروگاه گلستان (علی آباد کتول) با ظرفیت ۱۰۱۴ مگاوات تنها نیروگاه بزرگ مقیاس در استان گلستان بوده که سهم مهمی در سبد انرژی استان و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.