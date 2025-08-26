

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر آندریاس سرنر، رییس تحقیقات بخش پزشکی فیفا و دکتر بن کلارسن، پژوهشگر پزشکی و پایش جهانی سلامت بازیکنان با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال پروژه پایش مصدومیت‌های ایفمارک ایران را مورد تایید قرار داد و آن را گامی ارزشمند در ارتقای سلامت و ایمنی بازیکنان لیگ حرفه‌ای کشور معرفی کرد. در این نامه آمده است:

فدراسیون بین‌المللی فوتبال بدین وسیله تمایل خود را برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته مرکز پزشکی عالی فیفا – ایران (IFMARK) در حوزه سلامت و ایمنی بازیکنان اعلام می‌دارد. به‌ویژه، ما پروژه جامع ثبت مصدومیت‌ها و پایش سلامت بازیکنان لیگ حرفه‌ای ایران را به رسمیت می‌شناسیم که گامی ارزشمند در مسیر حکمرانی پزشکی و راهبرد‌های پیشگیری مبتنی بر شواهد به شمار می‌رود.

این ابتکار نه تنها در سطح ملی حائز اهمیت است، بلکه به اهداف کلان فیفا در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها، رفاه بازیکنان، و توسعه پایدار فوتبال نیز کمک می‌کند. این پروژه در راستای استراتژی جهانی پزشکی فیفا قرار دارد و ما اطمینان داریم که نتایج آن می‌تواند به عنوان الگویی ارزشمند برای سایر فدراسیون‌های عضو مورد استفاده قرار گیرد.

بخش پزشکی فیفا این پروژه را تأیید می‌کند و در صورت نیاز پشتیبانی علمی لازم را ارائه خواهد داد. ما کاملاً از تداوم و گسترش این کار حمایت می‌کنیم و مشتاقانه منتظر نتایجی هستیم که فوتبال را هم در ایران و هم در سطح بین‌المللی تقویت خواهد کرد.

فیفا همچنین مراتب قدردانی صمیمانه خود را از تمامی باشگاه‌های مشارکت‌کننده در این پروژه اعلام می‌کند؛ چرا که همکاری و تعهد آنها برای موفقیت این طرح حیاتی است. مشارکت فعال این باشگاه‌ها نشان‌دهنده عزم مشترک برای حفاظت از سلامت بازیکنان و ارتقای استاندارد‌های فوتبال حرفه‌ای در ایران است.

ما از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، سازمان لیگ حرفه‌ای ایران، و تمامی باشگاه‌های مشارکت‌کننده بابت تلاش‌ها و تعهدشان در این ابتکار مهم قدردانی می‌کنیم.