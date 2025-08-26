به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری کلانتری‌ها وانتظامی شهرستان‌های تابعه طرح آرامش در شهر را در مناطق آلوده و جرم خیز اجرایی کردند.

سرهنگ محمد حسن اکبری افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی محل‌های شناسایی شده را بازرسی و پاکسازی کردند.

وی گفت: مأموران پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی و ۴۱ کیلو و ۲۱۳ گرم انواع مخدر سنتی و صنعتی کشف و ۱۶۲ نفر خرده فروش و معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

سرهنگ اکبری افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.