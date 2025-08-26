به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، متن بیانیه انتقادی شورای فرهنگ عمومی خوزستان بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انتشار بیانیه‌ای که رنگ و بوی تسلیم می‌دهد توسط یکی از جریانات سیاسی که در غرب‌گرایی شهره است و در شرایط حساس کشور، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره جایگاه و کارکرد این جریان سیاسی برانگیخته است.

نقد این بیانیه نه از سر تقابل شخصی یا جناحی، بلکه به حکم وظیفه دینی و ملی است که باید با نگاهی منصفانه و البته صریح عرضه گردد.

اینک نکات مهمی که در نقد این بیانیه به نظر می‌رسد را عرضه می‌داریم:

۱. تناقض در هویت سیاسی

این عده سال‌ها مدعی اصلاح درون‌سیستمی بوده‌اند و خود را بخشی از چارچوب جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. با این حال، محتوای بیانیه اخیر، خواسته‌هایی را طرح کرده که بیش از آن‌که نشانی از اصلاح‌طلبی درون‌ساختاری داشته باشد، یادآور ادبیات گروه‌های برون‌سیستمی و اپوزیسیون است.

این تغییر لحن و ماهیت، نه تنها اعتبار خودشان را زیر سؤال می‌برد، بلکه به تعبیر برخی نخبگان همین جریان، «شکست اخلاقی و سیاسی» مضاعفی برای آنان به همراه دارد.

۲. آرمان‌گرایی بی‌پشتوانه

در بیانیه، مطالباتی طرح شده است که هرچند در ظاهر مطلوب می‌نماید، اما فاقد بستر عملی و راهکار اجرایی است. آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، انحلال نهاد‌های موازی و مذاکره مستقیم با آمریکا، اگر بدون تحلیل ظرفیت‌ها و پیامد‌ها مطرح شود، صرفاً به شعاری غیرقابل تحقق بدل می‌گردد.

همان‌طور که برخی هم‌قطاران‌شان نیز نوشتند، بیانیه بیش از آن‌که برنامه باشد، «بیان آرزوها» است و این همان خطای بزرگی است که جامعه را از اصلاح واقعی دور می‌کند.

۳. ساده‌انگاری در برابر تهدیدات خارجی

کشور امروز در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمن، تحریم‌های شدید و تهدیدات منطقه‌ای قرار دارد. بیانیه‌ای که بدون لحاظ این واقعیت‌ها، نسخه‌ای صرفاً ایدئالیستی ارائه دهد، ناخواسته ابزار سوءاستفاده دشمن خواهد شد. چنان‌که برخی نمایندگان مجلس یادآور شدند، پرسش اصلی این است: «آیا این بیانیه دشمن را خوشحال کرد یا ناراحت؟» و متأسفانه پاسخ روشن است.

۴. تضعیف انسجام ملی

آنچه در شرایط خطیر امروز بیش از همه نیاز است، تقویت وحدت داخلی است. بیانیه مزبور، اما با طرح مباحث جنجالی و دوگانه‌ساز، انسجام ملی را نشانه رفته است.

این همان نکته‌ای است که بسیاری از چهره‌های طیف‌های مختلف نیز هشدار داد‌ه‌اند:

هر اقدامی که انسجام ملی را خدشه‌دار کند، به قدرت دفاعی کشور آسیب خواهد زد. آیا این عده حاضرند مسئولیت چنین آسیبی را بپذیرند؟

۵. بی‌توجهی به مسئولیت حزبی و تشکیلاتی

سیاست، میدان نقد و نظر است، اما مشروط به آن‌که چارچوب حزبی آن رعایت شود.

در حالی‌که انتظار می‌رفت این جریان پس از شکست‌های انتخاباتی اخیر به بازنگری در تشکیلات و راهبرد خود بپردازد، انتشار چنین بیانیه‌ای نشان داد که همچنان گرفتار شعارزدگی و بی‌برنامگی‌اند.

جمع‌بندی

آنچه از این بیانیه برمی‌آید، نه راه‌حل مشکلات کشور، بلکه تشدید بحران اعتماد به جریان سیاسی غرب‌گراست. این‌که در پوشش «اصلاح» به بیان مطالباتی پرداخته شود که یا عملی نیست یا همسو با خواست دشمنان تعبیر می‌شود، نه خدمتی به مردم است و نه کمکی به اصلاح کشور.

سیاست‌ورزی در تراز جمهوری اسلامی، عقلانیت، صداقت و پایبندی به مصالح ملی می‌طلبد. شایسته است این جریان به جای صدور بیانیه‌هایی که نه دردی را دوا می‌کند و نه راهی برای آینده می‌گشاید، ابتدا تکلیف خود را با مردم، با نظام و با هویت خویش روشن کند. این کمترین انتظاری است که یک ملت دلسوز از آنان دارد.

والسلام علی من اتّبع الهدی

شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان