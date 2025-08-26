پخش زنده
در آیینی با حضور دادستان مرکزی استان یزد و جمعی از مسئولان شهرستان بافق ، زمانزاده بهعنوان دادستان عمومی و انقلاب بافق معرفی و از خدمات مزیدی دادستان پیشین تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسنپور دادستان مرکزی استان یزد، در این مراسم وحدت را نعمتی الهی دانست و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، همه دستگاهها اعم از نظامی، امنیتی و اجتماعی موظف به صیانت از انسجام ملی هستند. وی افزود: نویسندگان و فعالان رسانهای نیز باید با گفتار و نوشتار خود در جهت تقویت همبستگی حرکت کنند و از ایجاد شکاف پرهیز کنند.
وی به تشکیل «کمیته پایش فضای مجازی» در یزد اشاره کرد و گفت: هدف این کمیته ارشاد و هدایت رسانهها در چارچوب قانون است و در صورت بروز تخلف، برخورد قضایی قاطع انجام خواهد شد. حسنپور همچنین ظرفیتهای صنعتی و معدنی یزد را عامل مهمی در کاهش بیکاری دانست و در عین حال از پیامدهای توسعه نامتوازن و مشکلات مهاجرتی سخن گفت که به گفته او با برنامهریزی در سند «یزد پایدار» ساماندهی خواهد شد.
زمانزاده دادستان جدید بافق نیز در سخنان خود تأمین امنیت و آرامش شهری را اولویت اصلی دادستانی دانست و تأکید کرد: با هر عامل یا رفتاری که موجب سلب آرامش شهروندان شود، بدون تسامح برخورد خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی، امام جمعه بافق نیز در این مراسم اظهار داشت: دادگستری باید پناهگاهی برای آرامش مردم باشد. وی، قضاوت را کاری دشوار خواند که نیازمند صبر، ایمان و خدامحوری است و تأکید کرد تنها در سایه چنین رویکردی آرامش واقعی در جامعه برقرار میشود.