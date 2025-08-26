همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بهار تعلیم و تربیت، دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان سراسر کشور در قالب طرح همیار سمپاد نیاز‌های علمی - آموزشی دانش‌آموزان غیرسمپادی را کاهش خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گردهمایی سراسری رؤسای مدارس سمپاد همزمان با نمایشگاه همیاران در تهران برگزار شد؛ نشستی که به گفته مسئولان، بستر هم‌افزایی مدیران و تبادل تجربه‌های موفق در نظام آموزشی کشور است.

حسن‌نژاد، از مدیران سمپاد، گفت: چنین گردهمایی‌هایی کیفیت آموزشی و پرورشی را ارتقا می‌دهد، زیرا مدیران می‌توانند الگو‌های موفق را شناسایی کرده و متناسب با شرایط مدارس خود پیاده‌سازی کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح «همیار سمپاد» با توسعه دامنه فعالیت‌ها و استفاده از روش‌های جذاب‌تر در مستندسازی، به بستری برای ثبت و انتقال ایده‌های نوآورانه به نسل‌های آینده تبدیل شود.

این آیین علاوه بر تقدیر از مدیران و معلمان، نمادی از نقش‌آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان مستعد کشور عنوان شد؛ نقشی که فراتر از کلاس‌های درس، می‌تواند در زندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی اثرگذار باشد. صدا و تصویر دارد