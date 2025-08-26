به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی مدحجی با اشاره به وضعیت آتش‌سوزی در تالاب هورالعظیم اظهار کرد: همچنان بخش عراقی تالاب هورالعظیم دچار خودسوزی است، اما انتشار دود به سمت خوزستان به جهت باد بستگی دارد. اگر باد در چند جهت مختلف بوزد، دود رقیق‌تر می‌شود و به همین دلیل در روز‌های اخیر کمتر این دود در اهواز احساس می‌شد.

وی افزود: از سوی دیگر در روز‌هایی که رطوبت و شرجی بالا است، دود به سمت شهر‌های عراق می‌رود و خوزستان را کمتر درگیر می‌کند.

رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تا زمانی که آب از سمت عراق به تالاب هدایت نشود یا بارندگی نداشته باشیم، این وضعیت خودسوزی و انتشار دود ادامه دارد. حداقل باید رهاسازی آب در حد مرطوب شدن تالاب انجام شود تا این وضعیت بهبود یابد.

مدحجی با بیان اینکه ۹۹ درصد بخش عراقی تالاب هورالعظیم خشک است، بیان کرد: نقاط دچار خودسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم متعدد هستند و از ۲۰ اسفندماه سال گذشته تاکنون حدود ۳۳ هزار نقطه این بخش دچار خودسوزی شده است و از حدود نیم متر از ریشه نی و خاک از دل زمین، دود متصاعد می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر تنش آبی و خشکسالی، سدسازی، افزایش مصارف آب، مدیریت نشدن منابع آب و انجام کشت‌های پرمصرف در ایجاد این شرایط گفت: در سال‌های گذشته بدترین سال از نظر آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم مربوط به سال ۹۷ بود که ۱۸ هزار هکتار از مساحت تالاب دچار آتش‌سوزی شد، اما اکنون مساحت آتش‌سوزی به حدود ۲۵ هزار هکتار رسیده است.