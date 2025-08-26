پخش زنده
از جمله اقدامات برجسته میتوان به تعمیق قراردادهای مالی و مشتقه مبتنی بر شمش نقره، راهاندازی گواهی سپرده سکه خزانه و توسعه قراردادهای مشتقه صندوق طلا اشاره کرد. همچنین پس از موفقیت گواهی سپرده کالایی در فلزات گرانبها و محصولات کشاورزی، راهاندازی گواهی سپرده محصولات صنعتی و معدنی مانند میلگرد و گندله نیز در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بورس کالای ایران با معرفی سازوکارها و ابزارهای نوین موفق شده است تحولی بنیادین در بازارهای کالایی و مالی ایجاد کند؛ تحولی که نقش کلیدی در تسهیل تأمین مالی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و جذب سرمایههای خرد داشته است.
از مهمترین اقدامات بورس کالا میتوان به تعمیق قراردادهای مالی و مشتقه مبتنی بر شمش نقره اشاره کرد. همچنین راهاندازی گواهی سپرده سکه خزانه بورس کالا و توسعه قراردادهای مشتقه مبتنی بر صندوق طلا از دیگر تحولات برجسته این دوره بوده است.
پس از موفقیت معاملات گواهی سپرده کالایی در حوزه فلزات گرانبها و محصولات کشاورزی، بورس کالا برنامهریزی برای راهاندازی گواهی سپرده محصولات صنعتی و معدنی از جمله میلگرد و گندله را در دستور کار قرار داد تا مسیر ورود سرمایههای خرد به تولید این محصولات و سرمایهگذاری آسانتر فراهم شود.
یکی از اقدامات مهم دیگر طراحی و تصویب مشخصات گواهی سپرده خودرو بود؛ این گواهی سپرده پس از استقبال گسترده سرمایهگذاران از معاملات فلزات گرانبها به بازار افزوده شد تا خودرو بهعنوان دارایی جدید بازار مالی بورس کالا، زمینه تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری شفاف را فراهم آورد.
همچنین طراحی و تصویب صندوقهای چندکالایی با قابلیت Multi-NAV، اوراق سلف موازی طلا و اوراق سلف موازی ارزی با امکان تسویه با طلا از جمله اقدامات نوآورانهای است که دامنه تنوع ابزارهای مالی بورس کالا را گسترش داده است.
در حوزه معاملات مشتقه، بورس کالا تغییر زیرساختهای بازار مشتقه و مالی را طراحی و تصویب کرده و راهاندازی معاملات PRX را در دستور کار قرار داده است.
در بازار فیزیکی نیز بورس کالا مدل حراج همزمان را طراحی و اجرا کرده، تسویه معاملات از طریق برات الکترونیک را عملیاتی نموده و سامانههای تسویه را به سامانه اوراق گام متصل کرده است که این اقدامات موجب افزایش سرعت، شفافیت و امنیت در فرآیندهای معاملاتی شدهاند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اقدامات نوآورانه بورس کالای ایران نه تنها تنوع ابزارهای مالی را افزایش داده، بلکه باعث جذب نقدینگی بیشتر، ارتقای شفافیت قیمتها و توسعه بازارهای کالایی جدید شده است.
آنها همچنین تاکید دارند که ادامه این روند به ویژه در زمینه تسهیل سرمایهگذاری و توسعه بازارهای مبتنی بر کالا میتواند بورس کالا را به بازوی اصلی تأمین مالی بخش تولید و صنایع مادر تبدیل کند و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و افزایش سرمایهگذاری در کشور شود.