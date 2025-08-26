به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی هوای استان تا اوایل هفته آینده پایدار خواهد بود.

در این مدت در ساعات بعدازظهر وزش باد گاهی شدید خواهیم داشت.

همچنین با توجه به سرعتع وجهت وزش باد طی فردا شرایط تشکیل گرد وخاک بر روی کشور عراق و سوریه وانتقال بخشی از آن به منطقه وجود دارد که باعث کاهش دید وکیفیت هوا به خصوص در نیمه غربی استان خواهد شد.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۱۶ تا ۴۱ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.