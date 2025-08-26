شاخص کل بورس تهران در معاملات روز جاری با افت ۲۱ هزار و ۹۷۶ واحدی مواجه شد و به رقم ۲،۴۱۶،۰۶۲ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز کاهش ۳ هزار و ۴۸۱ واحدی را تجربه کرد و در سطح ۷۵۹ هزار و ۶۶۵ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با کاهش ۷۶ واحدی به ۲۳ هزار و ۹۰ واحد رسید.

ارزش کل معاملات بازار بورس در پایان معاملات امروز به ۶ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان رسید. از مجموع نمادهای معاملاتی، ۱۸۱ نماد (۲۱ درصد) مثبت و ۶۹۶ نماد (۷۹ درصد) منفی بودند.

در معاملات امروز شاهد خروج ۴۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم. همچنین ۸۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد که نشان از روند خروج سرمایه‌های خرد از بازار داشت.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فملی) با کاهش ۲۷۷۷ واحدی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس در روز جاری داشت.