معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از افتتاح و کلنگ‌زنی هزار و ۱۸۷ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید کمال‌الدین میرجعفریان، در نشست خبری معاونان استاندار به مناسبت هفته دولت گفت: طی یک سال گذشته ۲۸۷ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان در استان تهران به بهره‌برداری رسیده و در هفته دولت امسال نیز هزارو ۱۸۷ طرح دیگر با اعتبار ۵۱ همت افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: این طرحها در حوزه‌های مختلف از جمله آب، انرژی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و راه‌های شهری و روستایی اجرایی می‌شود.

میرجعفریان با اشاره به پیشرفت طرح انتقال آب طالقان به تهران گفت: با تکمیل این طرح، سالانه ۱۶۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت آب شرب پایتخت افزوده خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار تهران همچنین از آغاز بهره‌برداری از چندین مدرسه جدید خبر داد و افزود: در هفته دولت نزدیک به ۱۰۰ مدرسه با یکهزار و ۱۵۰ کلاس درس افتتاح می‌شود و تا پایان سال این رقم به بیش از ۲۰۰ مدرسه خواهد رسید.

وی توسعه خطوط مترو، قطار‌های حومه‌ای و کمربندی‌های شهری را از دیگر طرحهای مهم استان دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران خواهد داشت.