به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، هشتمین دوره جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی که با هدف حمایت و معرفی آثار برتر مکتوب در حوزه موسیقی برگزار می‌شود، پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ هفتمین دوره خود را پشت سر گذاشت.

بر اساس این فراخوان، خانه موسیقی ایران پس از بررسی و داوری کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، برترین آثار را در بخش‌های تألیف شامل آموزشی، پژوهشی، تاریخ موسیقی و ترجمه انتخاب خواهد کرد.

هر یک از این بخش‌ها یک برگزیده خواهد داشت و در مجموع چهار کتاب به عنوان بهترین آثار معرفی می‌شوند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رقابت می‌توانند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام که به پیوست است؛ تا پایان شهریورماه امسال یک نسخه از اثر خود را به دبیرخانه جشن موسیقی به نشانی تهران، خیابان فاطمی غربی، نبش خیابان جمالزاده شمالی، پلاک ۲۷۰، خانه موسیقی ایران، کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۳۸۱۱ ارسال کنند.

همچنین شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۶۲۲۴ پاسخگوی پرسش‌های متقاضیان خواهد بود.

برگزیدگان، دی‌ماه امسال همزمان با برگزاری مراسم بیست‌ویکمین شب موسیقی خانه موسیقی ایران معرفی خواهند شد.