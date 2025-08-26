شهردار منطقه ۲ گفت: به‌منظور تقویت زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان، زمین ورزشی در محله کوی نصر احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی با بیان اینکه زمین چمن ورزشی باهدف استفاده بهینه از فضا‌های موجود شهری برای توسعه و نهادینه‌شدن فرهنگ ورزش بین جوانان و نوجوانان است، گفت: در همین راستا طرح توسعه زمین‌های ورزشی در محلات و همچنین ساماندهی زمین‌های ورزشی موجود در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: محله کوی نصر یکی از محلات فاقد زمین ورزشی است و بر همین اساس با برنامه‌ریزی مدیریت شهری در تقویت زیرساخت‌های ورزشی، زمین چمن مصنوعی محله کوی نصر در انتهای بوستان گل‌ها احداث می‌شود.

وی افزود: این زمین ورزشی در قالب طرحهای کوچک‌مقیاس محلی و بر اساس درخواست‌های شهروندان طراحی و برنامه‌ریزی شده تا این فضای ورزشی به یکی از بهترین و استانداردترین زمین‌های چمن مصنوعی در سطح منطقه تبدیل شود.



صالحی تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه فضا‌های ورزشی و تفریحی را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: پس از پایان عملیات بسترسازی و آماده‌سازی زمین، مراحل نصب چمن مصنوعی و تجهیز مجموعه آغاز خواهد شد و به‌زودی این فضا در اختیار جوانان، نوجوانان و خانواده‌های محله قرار می‌گیرد.