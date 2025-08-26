پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح امروز پروژه گازرسانی به ۲۰ روستای مرزی شهرستان ارومیه را به صورت نمادین در روستای ممکان افتتاح کرد.
معاون رئیسجمهور در گفتوگو با خبرنگاران، این پروژه را گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مناطق مرزی دانسته و گفت: دولت مردمی اهتمام ویژهای به خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار دارد و گازرسانی به این روستاها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، جلوگیری از مهاجرت و افزایش رفاه عمومی شود.
برای این پروژه گازرسانی حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.