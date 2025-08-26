به مناسبت هفته دولت، خانه توانبخشی «مهتاب ۲» خواف با حضور فرماندار و جمعی از مدیران اجرایی این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره بهزیستی خواف در مراسم بهره برداری این مرکز توانبخشی گفت: «مهتاب ۲» با ظرفیت پذیرش ۱۰ نفر، به‌طور ویژه به دختران دارای معلولیت ذهنی بالای ۱۴ سال، مجموعه‌ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و درمانی را با هدف توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان، ارائه می‌دهد.

متولی ادامه داد: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات خانواده‌های دارای فرزند معلول ایفا کند و گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات حمایتی و تخصصی باشد.

او با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های توانبخشی در منطقه، بیان کرد: بهزیستی با جدیت در تلاش است تا با افزایش مراکز تخصصی، شرایط بهتری برای زندگی و شکوفایی استعداد‌های افراد دارای معلولیت فراهم آورد.

با آغاز به کار خانه توانبخشی «مهتاب ۲»، تعداد مراکز توانبخشی فعال در شهرستان خواف به چهار مرکز رسید که این امر نشان‌دهنده توجه جدی دولت و سازمان بهزیستی به گسترش خدمات حمایتی در مناطق مختلف است.