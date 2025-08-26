​با حداکثر آرا دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:در سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورای شهر دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران را بررسی کردند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه طرح جامع ترافیک تهران برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ در شورای شهر مطرح و تصویب شد،افزود: این طرح در سال ۱۳۸۷ در شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور بررسی و تأیید شد. این موضوع در تمام استان‌ها و کلانشهر‌ها دنبال می‌شود و روند آن به همین شکل است که طرح جامع ترافیک در شورا‌ها بررسی شود. طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری، در شورا بررسی می‌شود و طرح جامع ترافیک یکی از اجزای موضوعی طرح جامع است و باید در شورای شهر به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه حکم اول برنامه چهارم این است که طرح جامع ترافیک و طرح جامع ریلی باید پیش از ارائه به شورای عالی به شورای شهر ارائه شود، خاطرنشان کرد: کمیته فنی شورای عالی نیز نامه‌ای به رئیس شورای شهر ارسال کرده که این طرح در شورای شهر هم بررسی شود. ۱۹ سرفصل در طرح جامع وجود دارد و باید علاوه بر اینکه از شورای عالی و شورای شهر باید نمایندگانی در جلسات آن حضور داشته باشند، باید در برنامه‌های سالیانه نیز مورد توجه قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: وزارت کشور این طرح را به شورای عالی ترافیک کشور ارسال کرده و در کمیته فنی این شورا هم بررسی شده است. همچنین طرح باید به شورا نیز ارائه شود که بررسی‌های آن را آغاز کنیم و به سرعت به تصویب برسانیم.

مهدی چمرای رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: بنده از شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گلایه‌مندم که به جای رعایت قانون، طرح جامع ترافیک را دستور کار خود قرار داده‌اند؛ ما نامه ارسال کردیم که باید طرح در شورای شهر بررسی شود، اما نپذیرفتند؛ لذا ناچار شدیم دو فوریت آن را در شورا مطرح کنیم.

وی ادامه داد: دوستان وزارت کشور نیز پیش از این نامه ارسال کردند که طرح جامع ترافیک ارائه شود. شورای عالی هر تصمیمی بگیرد غیرقانونی است. ما اینجا نیستیم که هزینه کنیم و شهرداری طرحی به شورای عالی بدهد و وزارت کشور در دستور کار قرار دهد. در درجه اول باید قانون رعایت شود. ما غریبه نیستیم که طرح جامع ارائه شود و شورا خبر نداشته باشد. ما در جلسه فردا اعلام خواهیم کرد که این روش غیرقانونی است. خواهش می‌کنیم شهرداری این روش را که شورا را کنار می‌گذارد، کنار بگذارد. ما اجازه نمی‌دهیم این طرح اجرا شود. حتی اگر به استعفای بنده هم ختم شود، از کیان شورا دفاع می‌کنم چرا که به نفع شهر، کشور و انسجام ملی است؛ شورا را نباید دور بزنند.

براساس این گزارش دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

