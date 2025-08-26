پخش زنده
با حداکثر آرا دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:در سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورای شهر دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران را بررسی کردند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه طرح جامع ترافیک تهران برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ در شورای شهر مطرح و تصویب شد،افزود: این طرح در سال ۱۳۸۷ در شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور بررسی و تأیید شد. این موضوع در تمام استانها و کلانشهرها دنبال میشود و روند آن به همین شکل است که طرح جامع ترافیک در شوراها بررسی شود. طرحهای هادی، جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری، در شورا بررسی میشود و طرح جامع ترافیک یکی از اجزای موضوعی طرح جامع است و باید در شورای شهر به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه حکم اول برنامه چهارم این است که طرح جامع ترافیک و طرح جامع ریلی باید پیش از ارائه به شورای عالی به شورای شهر ارائه شود، خاطرنشان کرد: کمیته فنی شورای عالی نیز نامهای به رئیس شورای شهر ارسال کرده که این طرح در شورای شهر هم بررسی شود. ۱۹ سرفصل در طرح جامع وجود دارد و باید علاوه بر اینکه از شورای عالی و شورای شهر باید نمایندگانی در جلسات آن حضور داشته باشند، باید در برنامههای سالیانه نیز مورد توجه قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: وزارت کشور این طرح را به شورای عالی ترافیک کشور ارسال کرده و در کمیته فنی این شورا هم بررسی شده است. همچنین طرح باید به شورا نیز ارائه شود که بررسیهای آن را آغاز کنیم و به سرعت به تصویب برسانیم.
مهدی چمرای رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: بنده از شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گلایهمندم که به جای رعایت قانون، طرح جامع ترافیک را دستور کار خود قرار دادهاند؛ ما نامه ارسال کردیم که باید طرح در شورای شهر بررسی شود، اما نپذیرفتند؛ لذا ناچار شدیم دو فوریت آن را در شورا مطرح کنیم.
وی ادامه داد: دوستان وزارت کشور نیز پیش از این نامه ارسال کردند که طرح جامع ترافیک ارائه شود. شورای عالی هر تصمیمی بگیرد غیرقانونی است. ما اینجا نیستیم که هزینه کنیم و شهرداری طرحی به شورای عالی بدهد و وزارت کشور در دستور کار قرار دهد. در درجه اول باید قانون رعایت شود. ما غریبه نیستیم که طرح جامع ارائه شود و شورا خبر نداشته باشد. ما در جلسه فردا اعلام خواهیم کرد که این روش غیرقانونی است. خواهش میکنیم شهرداری این روش را که شورا را کنار میگذارد، کنار بگذارد. ما اجازه نمیدهیم این طرح اجرا شود. حتی اگر به استعفای بنده هم ختم شود، از کیان شورا دفاع میکنم چرا که به نفع شهر، کشور و انسجام ملی است؛ شورا را نباید دور بزنند.
براساس این گزارش دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
تقدیر اعضای شورای شهر از اقدامات شهرداری تهران از اجرای مراسمات اربعین حسینی
اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز (سهشنبه) گزارش مهدی توکلی زاده، معاون فرهنگی شهرداری تهران در خصوص اقدامات انجام شده در مراسم اربعین حسینی را روی نیز بررسی کردند.
مهدی چمران در این خصوص گفت: از داوطلبان مردم در مراسم استفاده زیادی شد و این حسن کار خوب بود چرا که مردم شهر هم همراه با کارمندان شهروندان همکاری کردند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: چندین بار به دوستانمان نشان دادم معابر آنجا نه تنها تمیز تر از تهران بلکه تمیز تر از پاریس بود؛ میخواهم بگویم کار به درستی انجام شد و جالب است که خود مردم هم رعایت میکردند. فرهنگ سازی خوبی در بین مردم صورت گرفت و این هم قابل تقدیر و قابل تحسین است و نشان داد روح حسینی زنده بود و ارزش بالایی داشت.
در ادامه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز ضمن تقدیر و تشکر از معاونت فرهنگی شهرداری تهران برای اقدامات اربعین گفت: محرم شهر در حال تبدیل شدن به آیین و مناسک شهر تهران است و تعدادی از هنرمندان تماس میگرفتند تا در رویداد محرم شهر شرکت کنند و تنها به دنبال حضور در بین مردم بودند. وقتی مردم پای کار بیایند هر رویدادی میتواند ماندگار باشد و این مسیر را باید جلو برد.
همچنین زهرا شمس احسان با بیان اینکه تضمین مشارکت فراگیر گواه نگاه جامع و عمیق مدیریت شهری بوده است، گفت: ایجاد تجربه معنوی برای کسانی که امکان حضور در اربعین را نداشتند اتفاق خوبی بود. بازآفرینی هوشمندانه فضای شهر نیز از عوامل کلیدی بوده است و امیدواریم یافتههای امسال بتواند چشم انداز ارتقای کیفی مراسمات را در دورههای آینده فراهم کند.
سوده نجفی دیگر عضو شورای شهر تهران هم با تمجید از عملکرد شهرداری در اربعین حسینی با اشاره به رفت و روب شهری در مسیر اربعین حسینی بیان کرد: عملکرد خوبی در این مساله وجود داشت و امیدواریم این را در تهران هم عملی کنند و اگر این کار را انجام دهند بسیاری از مشکلات در تهران هم حل میشود. همچنین استفاده از تجربیات برای سالهای آینده حائز اهمیت است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.
پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران همچنین در ادامه تصریح کرد: در محرم شهر شاهد استقبال ۳۰ هزار نفر از شهروندان بودیم و جا دارد از شورا و شهرداری و معاونت اجتماعی تشکر کنیم که برنامههای خانوادگی بسیار مهمی را برگزار کردند؛ همه اقشار در این مراسم حضور پیدا میکنند. موضوع مستند سازی و انتقال معنویت و حماسه بسیار مهم بود که خداراشکر این اتفاق افتاد.
ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: نگرانم اربعین از یک حرکت خود جوش به یک مراسم رسمی تبدیل شود؛ استفاده از داوطلبان در این مراسم نقطه قوت آن بود و باید کار را به مردم دهیم و مدیریت امورات برعهده سازمانها باشد.
رشد ۱۶ درصدی حضور تهرانی ها در مراسم جاماندگان اربعین
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در حماسه اربعین امسال ۲۱ میلیون نفر حضور داشتند که از کشورمان چهار میلیون نفر در عتبات عالیات و ۱۶ میلیون نفر در جاماندگان شرکت کردند، گفت: ۱۶ درصد در تهران و در مراسم جاماندگان اربعین حضور داشتند.
وی با بیان اینکه عددها نشان میدهد که مردم امسال بیشتر در مراسم جاماندگان شرکت کردند، گفت: پویش اصلی ستاد اربعین با عنوان «عهد می بندم» تصویب شد و تلاش ما بر این بود که جبهه رسانهای کشور را متحد کنیم که تحت عنوان یک شعار و یک پویش، اقدامات دنبال شود. در همین راستا پویشها و سرودها تهیه شد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه محرم شهر برای سومین سال متوالی برپا شد که با رنگ و بوی جنگ ۱۲ روزه همراه بود، خاطرنشان کرد: آیین بدرقه زائران اربعین در میدان آزادی برگزار شد که این اقدام مبنایی برای آغاز خدمت رسانی در مواکب در مرزها و عراق است.
وی با بیان اینکه بنابر تأکید وزیر کشور، قرار بر این شد که مرز خسروی تقویت شود و مواکب و ستاد گردشگری شهرداری در این مرز مستقر شدند تا بتوانیم میزبانی خوبی از زائران داشته باشیم، گفت: با این وجود ۷۰ درصد از زائران از مرز مهران عبور می کنند که منطقه ۱۸ در این مرز مستقر شد و منطقه ۲ و سازمان خدمات اجتماعی در مرز زرباطیه استقرار یافتند. همچنین منطقه ۳ نیز در چذابه مستقر شد و به زائران خدمات رسانی کرد.
توکلی زاده با بیان اینکه شهرداری منطقه یک نیز در شلمچه حضور یافت، ادامه داد: در نجف منطقه ۱۷ و در کوفه منطقه ۲۱ مستقر شد تا در آغاز سفر با زائران همراه باشند و بخشی از خدمت رسانی در دایره اصلی اطراف حرم در نجف با شهرداری تهران و شهرداری مشهد بود که تلاش ما این بوده است که در طول این سالها خدمات رسانی خوبی به زائران داشته باشیم.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اعلام اینکه در موکب علی بن موسی الرضا (س)، سازمان بسیج به زائران خدمت رسانی می کرد، یادآور شد: خدمات متنوعی در این موکب برای مردم پیش بینی شده بود و منطقه ۸ نیز با راه اندازی موکب زینبیه برای مادران و کودکان در شهر کربلا، در خدمت زائران بود و منطقه ۶ و ۱۸ نیز در شهر کربلا به عنوان پرتراکم ترین شهر حضور داشتند.
توکلی زاده با بیان اینکه عمده زائران در سامرا و کاظمین، ایرانیان هستند و عراقیها بیش از ۴۵ هزار موکب در اربعین برپا میکنند و نزدیک به ۴هزار موکب توسط ایرانی ها برپا می شود، گفت: در سامرا و کاظمین تعداد موکبها محدود بود و به همین دلیل سازمان زیباسازی در کاظمین مستقر شد. در سامرا نیز به دلیل اینکه کار سخت تر است و زیرساخت ها فراهم نیست، برخی زیرساختها همچون پارکینگ فراهم شد بگونهای که ۱۰ هزار مترمربع به پارکینگ های موجود در سامرا اضافه شد. ۱۱۰ حمام نیز در این شهر پیش بینی شد و دقت داشته باشید که بخش مهمی از زیرساختهای سامرا با کمک خیرین فراهم و زیارت و حضور زائران در این شهر تسهیل شد.
وی ادامه داد: منطقه ۴، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ به عنوان مناطق معین در انجام اقدامات حضور داشتند و این مناطق موظف هستند در مراسم جاماندگان اربعین خدمت رسانی کنند. کمیته حمل و نقل نیز کار سنگینی در این مراسم دارد. کمیته خدمات شهری هم وظیفه اصلی خدمات رسانی را داشت.
توکلی زاده با بیان اینکه کمیته رسانه نیز در اربعین امسال تولیدات خوبی داشت، گفت: کمیته بهداشت و درمان نیز خدمات رسانی خود را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و خادمان افتخاری گسترش داد و کمیته ورزشکاران هم پای کار بود و امسال ۴۰ قهرمان از رشتههای مختلف در کاروان حضور داشتند که بازخورد بسیار خوبی داشت.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه مردمی سازی در اربعین امسال ابعادگسترده تری یافت بگونهای که حجم بالایی از امور با کمک مردم دنبال شد و کمیته پشتیبانی هم در این حماسه حضور یافت، گفت: از اعضای شورای شهر تشکر میکنم که با بازدید و سرزدن به مواکب، به کارمندان انگیزه دادند و تمام تلاش خود را برای مردمی سازی مواکب به کار خواهیم بست و حتما در سالهای آینده با همت بیشتری راه را ادامه میدهیم.