وزیر فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی» (وزارت الثقافة والسياحة والآثار) عراق از آمادگی این کشور برای ارتقا تعداد گردشگران ایران و عراق به ۱۰ میلیون گردشگر استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد فکاک البدرانی، وزیر هنر ، گردشگری و میراث فرهنگی عراق در دیدار با حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با استقبال از پیشنهاد بخش خصوصی گردشگری ایران برای توسعه گردشگری تاریخی - فرهنگی و گردشگری سلامت علاوه بر گردشگری زیارتی میان دو کشور اعلام کرد: وزارت گردشگری عراق آماده توسعه تبادلات گردشگری با ایران است.

حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که برای ملاقات با وزیر هنر و گردشگری و میراث فرهنگی عراق و بخش های مختلف صنعت گردشگری آن کشور، مقدمات برگزاری رودشو عراق را در بغداد پیگیری می کند، گفت: قرار است نیمه اول مهرماه رودشوی گردشگری ایران در سه شهر بغداد، کربلا و بصره با برپایی جلسات بی تو بی و شب های ایران در این سه شهر برگزار شود.

وی گفت: براساس آمارهای دولت عراق سالانه ۳.۵ میلیون گردشگر عراقی برای زیارت و سلامت به ایران سفر می کنند که براساس پیشنهاد وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران صورت گرفته قرار است امسال مقدمات حدود ۱۰ میلیون گردشگر بین تهران و بغداد و بالعکس مبادله شود که از این تعداد سهم ایران به حدود ۵ میلیون گردشگر خواهد رسید.

حرمت الله رفیعی گفت: در دیدار با وزیر هنر و گردشگری و میراث فرهنگی عراق فرصت مکالمه تلفنی وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان جناب آقای دکتر صالحی امیری فراهم شد و دو وزیر برای مرمت آثار تاریخی و توسعه و تعامل هر چه بیشتر گردشگری با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند و سیدرضا صالحی امیری ابراز امیدواری کرد که با یک برنامه ریزی دقیق و توافقاتی که صورت میپذیرد گردشگری رونق بیشتری را در بر خواهد گرفت

رفیعی بیان داشت که یکی از سرفصل های مهم مطرح شده در دیدار با وزیر هنر و گردشگری و میراث فرهنگی عراق ، توسعه بخش گردشگری سلامت، و تبادل گردشگری تاریخی و آموزشی و تنظیم تفاهمنامه ای با امضای طرفین در این خصوص است

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تاکید کرد: براساس توافقات اولیه پیشنهاد برقراری تورهای ترکیبی از دیگر کشورهای منطقه ارائه گردید و مقرر شد دو کشور اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته باشند