به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران با حضور سعید ابریشمی‌راد شهردار شاهین‌شهر، حسین شاهزاده‌فر رئیس شورای شهر شاهین‌شهر و مصطفی رحماندوست دبیر علمی جشنواره در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار شد.

در این نشست، سعید ابریشمی‌راد با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی نقش مهمی در نشاط اجتماعی و هویت شهری دارند، بر حمایت شهرداری از برگزاری جشنواره تأکید کرد. او خاطرنشان کرد: «برگزاری رویدادهای ملی در حوزه کودک و نوجوان فرصتی است تا شهرها علاوه بر توسعه عمرانی، در زمینه فرهنگی نیز نقش‌آفرین باشند.»

همچنین حسین شاهزاده‌فر، رئیس شورای شهر شاهین‌شهر، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره گفت: «یکی از وظایف مدیریت شهری توجه به نیازهای فرهنگی نسل آینده است و جشنواره شعر کودک می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ذوق و خلاقیت در میان کودکان شود.»

در ادامه، مصطفی رحماندوست، دبیر علمی جشنواره، با تشریح روند داوری آثار اظهار داشت: «در این دوره معیار اصلی انتخاب آثار، زبان ساده و خلاقانه، توجه به دنیای کودک و بهره‌گیری از تخیل در سرایش شعر است.» وی بر اهمیت کشف استعدادهای تازه در حوزه شعر کودک تأکید و ابراز امیدواری کرد این جشنواره بتواند نسل جدیدی از شاعران کودک را به جامعه معرفی کند.

پنجمین جشنواره شعر کودک ایران با هدف ترویج ادبیات کودک، تقویت پیوند میان شاعران و کودکان و ایجاد فرصت‌های تازه برای بروز خلاقیت ادبی، امسال در سطح ملی برگزار می‌شود و آثار برگزیده در آیین پایانی جشنواره معرفی خواهند شد.