نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران برگزار شد
جزئیات برگزاری پنجمین جشنواره کودک در تهران اعلام شد، این جشنواره در آبان ماه ۱۴۰۴ در شاهین شهر اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران با حضور سعید ابریشمیراد شهردار شاهینشهر، حسین شاهزادهفر رئیس شورای شهر شاهینشهر و مصطفی رحماندوست دبیر علمی جشنواره در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار شد.
در این نشست، سعید ابریشمیراد با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی نقش مهمی در نشاط اجتماعی و هویت شهری دارند، بر حمایت شهرداری از برگزاری جشنواره تأکید کرد. او خاطرنشان کرد: «برگزاری رویدادهای ملی در حوزه کودک و نوجوان فرصتی است تا شهرها علاوه بر توسعه عمرانی، در زمینه فرهنگی نیز نقشآفرین باشند.»
همچنین حسین شاهزادهفر، رئیس شورای شهر شاهینشهر، با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری جشنواره گفت: «یکی از وظایف مدیریت شهری توجه به نیازهای فرهنگی نسل آینده است و جشنواره شعر کودک میتواند زمینهساز ارتقای ذوق و خلاقیت در میان کودکان شود.»
در ادامه، مصطفی رحماندوست، دبیر علمی جشنواره، با تشریح روند داوری آثار اظهار داشت: «در این دوره معیار اصلی انتخاب آثار، زبان ساده و خلاقانه، توجه به دنیای کودک و بهرهگیری از تخیل در سرایش شعر است.» وی بر اهمیت کشف استعدادهای تازه در حوزه شعر کودک تأکید و ابراز امیدواری کرد این جشنواره بتواند نسل جدیدی از شاعران کودک را به جامعه معرفی کند.
پنجمین جشنواره شعر کودک ایران با هدف ترویج ادبیات کودک، تقویت پیوند میان شاعران و کودکان و ایجاد فرصتهای تازه برای بروز خلاقیت ادبی، امسال در سطح ملی برگزار میشود و آثار برگزیده در آیین پایانی جشنواره معرفی خواهند شد.
نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران برگزار شد نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران برگزار شد نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران برگزار شد نشست خبری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران برگزار شد