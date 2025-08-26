همزمان با هفته دولت آیین افتتاحیه سلسله آموزش‌های تربیت ۲۰۰ مشاور و درمانگر دوران سالمندی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

تربیت ۲۰۰ مشاور و درمانگر دوران سالمندی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی گفت: رشد جمعیت سالمندی و آینده نگری ایجاب می‌کند مشاوره‌های این دوران تقویت شده و برای دوران سالمندی سالم گام برداریم.

مجمدی افزود: برای اجرای طرح و با توجه به نیاز به مشاورین حوزه سالمندان، سلسله دوره‌های آموزش تربیت مشاور سالمندی برای مشاورین که از مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی سازمان بهزیستی، داوطلب شرکت در این دوره هستند، برگزار می‌شود.

دوره‌های تربیت مشاور سالمندی برای حدود ۳۰۰۰ نفر از روانشناسان و مشـاوران مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی در سطح کشور و در قالب ۶ دوره آموزشی مجزا (که هر دوره به مدت ۵۰ سـاعت آموزشـی می‌باشد) برگزار می‌شود.

سهمیه بندی شرکت کنندگان در دوره بر اساس تعداد مراکز مشاوره و ثبت نام دوره در سامانه آموزش مداوم روانشناسی صورت گرفت که در استان ویژه ۲۰۰ مشاور متقاضی برگزار می‌شود.