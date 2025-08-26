پانته‌‌‌‍‍‏‍‌آ ماهرو هنرمند نقاش و مجسمه ساز در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار پانته‌‌‌‍‍‏‍‌آ ماهرو هنرمند نقاش و مجسمه ساز در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با بیان اینکه نقاشی و خلاقیت همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اش بوده است، گفت: در هر زمینه‌ای، از نوشتن و خواندن شعر گرفته تا طراحی و کار‌های روزمره، همواره تلاش کردم تا خلاقیت و نگاه متفاوت خود را در کار وارد کنم.

این هنرمند ۳۵ ساله، در آثار نقاشی و حجمی خود، بار‌ها نماد‌ها و نشان‌های فرهنگ و تمدن ایرانی را بازآفرینی و ترسیم کرده که در اینباره توضیح داد: علاقه‌ی ذاتی من به هنر در سال‌های تحصیل دانشگاهی، با معماری و زیبایی‌شناسی پیوند خورد و مسیر جدی‌تر به خود گرفت. در نتیجه، آشنایی عمیق‌تر با تاریخ و فرهنگ سرزمینم باعث شد به ارزش نماد‌ها و عناصر نهفته‌ای پی ببرم که قرن‌ها الهام‌بخش زندگی مردم بوده‌اند. همان‌جا دریافتم که این میراث می‌تواند با زبان مدرن هنر دوباره بازآفرینی شود و حامل انرژی مثبت در جهان امروز باشد. از آن زمان، نقاشی و مجسمه‌سازی برای من تنها یک هنر نیست، بلکه شیوه‌ای برای بازخوانی تاریخ، بازتاب فرهنگ و انتقال نیرویی است که روح و زندگی را غنا می‌بخشد. امروز نیز این مسیر را به‌صورت حرفه‌ای ادامه می‌دهم و همواره می‌کوشم پلی میان گذشته و حال بسازم.

‎وی دلیل انتخاب رشته معماری را تلاش برای پیوند هنر با فضا و زندگی روزمره دانست و ادامه داد: مطالعه در زمینه تاریخ و فرهنگ باعث شد به تدریج نگاه عمیق‌تری نسبت به میراث گذشته پیدا کنم. احساس کردم که وظیفه دارم بخش‌هایی از این میراث را دوباره احیا و در قالبی معاصر به جهانیان معرفی کنم.

ماهرو ماحصل جست‌و‌جو در برگ‌های تاریخ را خلق شخصیت املش‌جان در میان آثار حجمی اش دانست و گفت: املش جان شخصیتی است که در مطالعات تاریخی ریشه دارد و به تدریج به یک هویت مستقل تبدیل شده است. املش‌جان تنها یک اثر هنری نیست، بلکه نمادی زنده است که توانایی برقراری ارتباط احساسی و معنوی با مخاطب را دارد. با گذر زمان، این شخصیت گسترش یافت و من در دنیای حجم، خانواده املش را شکل دادم؛ خانواده‌ای که پیوسته در حال رشد است و شخصیت‌های تازه‌ای به آن افزوده می‌شوند. هر یک از این شخصیت‌ها برگرفته از لایه‌های متفاوت تاریخی و فرهنگی هستند و معانی خاص خود را به همراه دارند.

وی افزود: روند هنری من به نقاشی و مجسمه‌سازی محدود نشد، بلکه به خلق مجسمه‌های پوشیدنی، طراحی اشیای خاص و حتی ایده‌هایی برای فضا‌های بزرگ‌تر نیز گسترش پیدا کرد. برای من، این مجموعه تنها یک کالکشن نیست؛ بلکه یک جهان هنری پویاست که مدام در حال توسعه است و می‌تواند در عرصه‌های مختلف هنری و فرهنگی حضور پیدا کند. هدف من این است که این جهان هنری را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارم، تا پیام آن درباره میراث، معنا و انرژی مثبت با گستره‌ای جهانی درک و تجربه شود.

پانته‌آ ماهرو که تاکنون با برگزاری نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی برای ارائه فرهنگ و تمدن ایران زمین در داخل و خارج از کشور، کوشیده است، تعریف خود از مفهوم و رسالت نمایشگاه را اینگونه توصیف کرد:از دیدگاه من، نمایشگاه صرفاً محلی برای عرضه آثار نیست؛ نمایشگاه را به‌عنوان یک تجربه زنده و چندلایه می‌بینم، جایی که اثر هنری فراتر از یک شیء بصری عمل می‌کند و به بستری برای گفت‌و‌گو، تبادل انرژی و کشف معنا تبدیل می‌شود. هر نمایشگاه فرصتی است برای ایجاد ارتباط مستقیم میان مخاطب و جهان مفهومی آثار، و برای من مهم است که مخاطب نه‌فقط زیبایی بصری، بلکه داستان، میراث و انرژی درونی اثر را لمس کند. به همین دلیل، نمایشگاه‌ها برای من همیشه لحظه‌ای برای بازآفرینی میراث در قالبی معاصر و دعوت مخاطب به تجربه‌ای مشترک هستند.

این نقاش و مجسمه ساز، در پایان هنر را اینگونه تعریف کرد: هنر یک زبان است؛ زبانی فراتر از کلمات که می‌تواند احساس و اندیشه را منتقل کند و پلی میان گذشته، حال و آینده باشد. هنر برای من به معنی یک جهان مستقل است؛ جهانی که در آن می‌توانم بیافرینم، انرژی ببخشم و فرهنگی را بازتاب دهم. هنری که می‌تواند مخاطب را برای لحظه‌ای از روزمرگی جدا کند و او را به فضایی رازآلود، پر از معنا و سرشار از حس زندگی وارد نماید.