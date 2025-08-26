پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد: همزمان با سراسر کشور، جشن عاطفهها در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در استان یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مبشری گفت: این جشن از ابتدای شهریور آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت، ۲۰۰ پایگاه، یکهزار مدرسه و ادارات کمیته امداد در سراسر استان یزد آماده جمعآوری کمکهای نقدی و کالایی مردم نوعدوست هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد، افزود: کمکهای مردمی بلافاصله پس از جمعآوری در قالب بستههای لوازمالتحریر بین ۸ هزار دانشآموز نیازمند یزدی توزیع خواهد شد.