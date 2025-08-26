پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان قم از بخشش جوان ۲۳ ساله محکوم به قصاص در قالب اجرای پویش «به عشق امام حسین (علیهالسلام) میبخشم» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان از بخشش جوان محکوم به قصاص به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) خبر داد و گفت: حکم قصاص نفس برای جوان ۲۳ سالهای که دو سال پیش مرتکب قتل عمد شده بود، پس از تأیید دیوان عالی کشور، در آستانه اجرا قرار گرفته بود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: در راستای سازش و اصلاح ذاتالبین، با تلاشهای بیوقفه مقامات قضایی، خیّران، ستاد دیه استان و خانواده محکوم برای جلب رضایت اولیای دم، سرانجام آنان در تأسی به فرهنگ عاشورایی و به عشق امام حسین (علیهالسلام) و شهدای کربلا، بهویژه حضرت علیاکبر (علیهالسلام) از اجرای قصاص گذشتند و به این جوان فرصت زندگی دوباره بخشیدند.
گفتنی است پس از حضور در یک جشن تولد دوستانه در فروردین ۱۴۰۲، میان مقتول و قاتل و جمعی از دوستانشان مشاجره و نزاع رخ میدهد که در جریان آن، بر اثر استفاده از سلاح سرد، جوان ۱۹ سالهای به قتل میرسد؛ پس از صدور حکم قصاص و طی تشریفات قانونی، خانواده مقتول در پایان ماه صفر امسال، به عشق امام حسین (علیهالسلام) از حق قصاص خود گذشتند.