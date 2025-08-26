پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدامات دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از اجرایی شدن مکانیسم اسنپبک، گفت: ما اجازه نمی دهیم این موضوع به جنگ روانی علیه مردم تبدیل شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای این نشست یاد و خاطره پنج پزشکی که در جریان حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران به شهادت رسیدند، گرامی داشت.
مصوبات نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی
آقای بقائی در پاسخ به سؤال خبرنگار صدا وسیما درباره مصوبات نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی که دیروز در جده برگزار شد گفت: در این اجلاس ایران پیشنهادات مشخصی را مطرح کرد که بخش قابل توجهی در قطعنامه پایانی نشست درج شده است. یکی از مباحثی که در آستانه برگزاری این اجلاس رخ داد اعتراف نخستوزیر رژیم صهیونیستی به پیگیری ایده اسرائیل بزرگ که به معنای چشمداشت ارضی به تعدادی از کشورهای منطقه و اسلامی بود. در این قطعنامه این ایده محکوم شده و درخواست برای توقف صادرات تسلیحات به این رژیم و تجدیدنظر در قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم از جمله مواردی است که در قطعنامه به آنها اشاره شده است.
اقدامات وزارت خارجه برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه
در عین حال وقتی قائل هستیم چنین حقی وجود ندارد و طرفهای اروپایی مجاز نیستند که از این سازوکار برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت استفاده کنند حتما برنامه روشنی داریم و تلاشهای گستردهای را به کار گرفتیم که چنین اتفاقی نیفتد. گفتوگوهایی که امروز در ژنو در حال انجام است بعد از تماس تلفنی وزیر خارجه با همتایان اروپایی و خانم کالاس و گفتوگوهایی که با چین و روسیه داریم در همین راستاست.
آقای بقائی گفت: دستگاه دیپلماسی با این باور که سه کشور اروپایی حق هم از حیث قانونی و اخلاقی برای سوءاستفاده از سازوکار پسگشت ندارند از مدتها قبل این موضوع را در دستورکار داشته و امیدواریم نتایج این تلاشها مثمرثمر باشد.
در حال بررسی پیش نویس روسیه هستیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره پیشنویس قطعنامهای که گفته میشود روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه داده گفت: ما در جریان پیشنویس روسیه هستیم و در حال بررسی آن هستیم.
دولت استرالیا برای توجیه سیاستهای ضد ایرانی اش فرافکنی میکند
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعاهای بیاساس مطرح شده از سوی دولت استرالیا مبنی بر دخالت ایران در دو حمله یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن و فرصت یک هفتهای به سفیر ایران برای ترک استرالیا و تعلیق فعالیتهای سفارت این کشور در تهران گفت: در حال تصمیمگیری درباره نحوه پاسخ هستیم. مفهومی تحت عنوان یهودی ستیزی در فرهنگ و تاریخ و دین ما جایی ندارد. این موضوع و مفهوم پدیدهای غربی و اروپایی است. متاسفانه دولت استرالیا در این موارد برای توجیه سیاستهای ضد ایرانیشان به فرافنکنی روی میآورد. *این تصمیم متاثر از تحولات داخلی استرالیا است. دو هفته گذشته شاهد بودید تظاهرات و اعتراضات میلیونی در انتقاد به نسلکشی و کشتار در سرزمینهای فلسطین رخ داد.
رفت و آمد بین مقامات رسمی دو کشور ایران و آفریقای جنوبی امری طبیعی و عادی است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر فرمانده نیروی دفاع ملی آفریقای جنوبی که با واکنش سفارت آمریکا در پرتوریا مواجه شد گفت: حیرت آور است اینکه دو دولت مستقل و صاحب حاکمیت که دارای روابط طولانی تاریخی با هم هستند، شاهد چنین اقداماتی باشیم. رفت و آمد بین مقامات رسمی دو کشور امری طبیعی و عادی است، آنچه غیرعادی است مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی و سفیر آمریکا و درخواست از یک کشور مستقل برای توضیح درباره یک تماس عادی دیپلماتیک بین دو کشور است.
دیپلماسی تعطیل بردار نیست
آقای بقائی در پاسخ به این سؤال که اگر شورای امنیت به تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ رای مثبت دهد ایران چه خواهد کرد؟ گفت: دیپلماسی هیچ وقت تعطیل بردار نیست. گفتوگو و مذاکره هر زمان تامین کننده منافع و مصالح ملی کشور باشد حتما مورد استفاده قرار میگیرد. به هیچ عنوان تحت تهدید و استفاده از چنین سازوکارهایی به عنوان چماق برای امتیازگیری تسلیم نخواهیم شد و بر پیشبرد منافع ملی متمرکز خواهیم شد.
دولت اوکراین بر رویکرد ضد ایرانی اش اصرار دارد
سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام دولت اوکراین در لغو تفاهم روادید با ایران گفت: دولت اوکراین در این سالها با اصرار بر رویکرد ضد ایرانی به دلیل گزارشهای کذبی که درباره حمایت ایران علیه این کشور در منازعه با روسیه ایجاد شده مواضع ضد ایرانی اتخاذ کرده است و آخرین اقدامی که صورت گرفت مغایر با حقوق بینالملل و خلاف موافقتنامههای فیمابین است و این با عمل متقابل ایران مواجه خواهد شد و بررسی جزئیات این موضوع هستیم.
واکنش بقائی به خروج نیروهای آمریکایی از عراق
سخنگوی وزارت خارجه درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت: خروج این نیروها در چارچوب قطعنامه شورای امنیت و تصمیمی است که دولت عراق خود را ملزم به اجرای آن میداند و تا سپتامبر ۲۰۲۶ قرار است این پایگاهها تخلیه شود و الان بخشی از آن را اجرا کرده است. این تصمیم دولت عراق است و ما به آن احترام میگذاریم.
در حال تدوین شیوه نامه جدید همکاری با آژانس هستیم
آقای بقائی در پاسخ به سؤالی درباره همکاری ایران و آژانس بین الملل انرژی اتمی گفت: با آژانس درباره تدوین نحوه تعامل با آژانس در حال گفتوگو هستیم. پیش از این سابقه نداشته که آژانس درگیر بازرسی از اماکن و تأسیساتی شود که مورد حمله غیرقانونی طرفهای دیگر قرار گرفته است و طبیعی است در این برهه زمانی نیازمند تدوین شیوهنامه و نحوه کار جدید با آژانس باشیم و همکاران ما مشغول این موضوع هستند.
واکنش بقائی به تحریمهای دولت انگلیس
سخنگوی وزارت اموروخارجه درباره اعمال تحریمهایی از سوی انگلیس در هفته گذشته گفت: کشورهای اروپایی دچار تناقض در سیاستهایشان در خصوص ایران هستند. از یک سو مدعی گفتوگو و تعامل هستند و از سوی دیگر بر رویکرد تقابلی از جمله در اعمال تحریمهای غیرقانونی اصرار میورزند. انگلیس به عنوان سه کشور اروپایی مشارکت کننده در برجام طی این سالها مرتکب نقض برجام شده است. این تحریمهایی که اعمال کردند هم با حقوق بینالملل مغایر است و هم تاثیری در رویکرد ما برای تامین منافع ملی نخواهد داشت.
آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره مهدیه اسفندیاری تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه گفت: آخرین دیدار کنسولی ۲۸ مرداد انجام شد. با آزادی مشروط فعلا موافقت نشده است. وکلا در تلاش هستند ایشان از زندان خارج شود. کماکان معتقدیم روند رسیدگی عادلانه به این پرونده صورت نگرفته است. دلایل معقول و قانونی برای بازداشت ایشان به ما ارائه نشده و این مطالبهای است که با سفارت فرانسه در تهران و در پاریس از طریق سفارتمان پیگیری میکنند.
رئیس جمهور ۱۰ شهریور در نشست سران شانگهای شرکت میکند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره نشست سران شانگهای گفت: در حال تنظیم ملاقاتهای رئیسجمهور هستیم. وزیر خارجه رئیس جمهور را همراهی میکند. دهم شهریورماه صبح اجلاس سران شانگهای و بعدازظهر اجلاس سران شانگهای پلاس برگزار میشود. روز بعد دیدارهای دوجانبه انجام میشود از جمله دیدار رئیسجمهور ایران و همتای چینی. در عین اینکه یک نشست چندجانبه و بینالمللی است فرصت رایزنی دوجانبه و چندجانبه بین ایران و چین را فراهم میکند.