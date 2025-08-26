پخش زنده
امروز: -
کمیسیون امنیت ملی مجلس طی بیانیهای تاکید کرد: وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی باید به قانون مجلس شورای اسلامی در عرصه تعلیق همکاری با آژانس دقیقاً عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی بیانیهای در رابطه با فعالیت مجدد آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران واکنش نشان داد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
ملت بزرگ ایران هیچگاه تخلف آشکار و همراهی گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را با رژیم جنایتکار صهیونی فراموش نخواهد کرد که برخلاف وظیفه قانونی خود که میبایست حمله به مراکز فعالیتهای صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونی را بشدت محکوم میکرد، سکوت تاسف باری را برگزید و وظیفه قانونی خود را انجام نداد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت مجدد گروسی دبیرکل آژانس که عنصر سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی است، از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی قویاً میخواهد که به قانون مجلس شورای اسلامی در عرصه تعلیق همکاری با آژانس دقیقاً عمل کنند.
واقعیت این است که ما به آژانس اعتمادی نداریم و اجازه ندهید آنها زمینه ساز مجدد حملات بعدی آمریکا و رژیم صهیونی به مراکز فعالیت هستهای جمهوری اسلامی ایران باشند.