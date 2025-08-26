پخش زنده
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل گفت: در ۵ ماهه گذشته بیش از ۵۷۴ هزار نفر مسافر از استان اردبیل به مقاصد مختلف جابهجا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رضا شیرینزاده اظهار کرد: در ۵ماهه گذشته ۵۷۴ هزار نفر مسافر از استان اردبیل به مقاصد مختلف جابهجا شدهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حدود ۶۳۵ هزار نفر بود کاهش ۱۰ درصدی را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده بیش از ۸۴ هزار مورد صورتوضعیت توسط شرکتهای مسافری صادر شده افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۰۱ هزار و ۲۵۰ مورد صورتوضعیت صادر شده بود کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ نفر مسافر توسط وسیله نقلیه اتوبوس، ۷۰ هزار و ۶۵۲ نفر با وسیله نقلیه مینیبوس و ۲۰۰ هزار و ۸۱۷ نفر نیز با وسیله نقلیه سواری از استان به مقاصد مختلف کشور جابهجا شدهاند، گفت: ۶۲ شرکت مسافربری در استان اردبیل در حال خدماترسانی به مردم و مسافران است.
شیرینزاده فعالیت ۷ پایانه مسافربری در استان اردبیل را یادآور شد و تصریح کرد: هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافر در استان اردبیل در حال خدماترسانی به مردم و مسافران هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۶۲ شرکت مسافربری در استان اردبیل خدماترسانی ۲ هزار و ۲۴۰ راننده در این استان را به مردم و مسافران یادآور شد و گفت: مردم و مسافران میتوانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا دراسرعوقت در گروههای مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.