به گزارش خبرگزاری صداوسیما،شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در آئین کلنگ‌زنی نیروگاه ۲۰ مگاواتی خورشیدی شهدای سفیددشت، بر اهمیت حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی به‌ویژه در تالاب‌های ارزشمند کشور تأکید کرد.

انصاری با اشاره به ضرورت توسعه طرح های محیط‌زیستی در کشور، اظهار داشت: طرح هایی از این دست با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تنوع‌بخشی به سبد مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای طراحی شده‌اند که نشان‌دهنده درک رو به رشد اهمیت مسائل زیست‌محیطی در سطح ملی است.

وی افزود: در دهه‌های گذشته، بی‌توجهی به ملاحظات محیط‌زیستی موجب بروز چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی و محدودیت منابع آب شده است. اما امروز با رونمایی از پروژه‌های نوین، کشور در مسیر بهره‌برداری از فناوری‌های سبز و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام برداشته است.