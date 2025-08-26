پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گامی مؤثر در صیانت از طبیعت و مقابله با تغییر اقلیم است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در آئین کلنگزنی نیروگاه ۲۰ مگاواتی خورشیدی شهدای سفیددشت، بر اهمیت حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی بهویژه در تالابهای ارزشمند کشور تأکید کرد.
انصاری با اشاره به ضرورت توسعه طرح های محیطزیستی در کشور، اظهار داشت: طرح هایی از این دست با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، تنوعبخشی به سبد مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای طراحی شدهاند که نشاندهنده درک رو به رشد اهمیت مسائل زیستمحیطی در سطح ملی است.
وی افزود: در دهههای گذشته، بیتوجهی به ملاحظات محیطزیستی موجب بروز چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و محدودیت منابع آب شده است. اما امروز با رونمایی از پروژههای نوین، کشور در مسیر بهرهبرداری از فناوریهای سبز و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گام برداشته است.