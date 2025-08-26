به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی گفت: ماموران انتظامی ایست و بازرسی چابکسر، هنگام کنترل محور خروجی گیلان به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک شدند و ۱۰ تن چیپس چوب یا چوب خرد شده قاچاقِ بدون مجوز قانونی را در بازرسی از این خودرو کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه راننده ۴۸ ساله این خودروی باری به مرجع قضائی معرفی شد و افزود: کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کردند

سرهنگ جوانمردی گفت: محموله چوب توقیف شده به اداره منابع طبیعی شهرستان رودسر تحویل داده شد.