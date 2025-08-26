در مراسمی امین رومیانی به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش کوهنانی معرفی و از زحمات مهدی ایمانی رئیس پیشین قدردانی شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون قضایی دادگستری لرستان در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش کوهنانی گسترش عدالت در سراسر کشور را نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و همراهی مردم دانست و افزود: توسعه خدمات هوشمند، ترویج سازش و حمایت از تولید، از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول است.

اکبر رشیدی افزود: مبارزه با فساد، ارتباط همدلانه با مردم، تکریم مراجعه‌کنندگان، تسریع همراه با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، انتظارات دستگاه قضایی از رؤسای حوزه‌های قضایی است که باید بر اساس برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: باتوجه به بافت قومیتی منطقه کوهنانی، انتظار می‌رود که مشکلات و مسائل مختلف با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و با همدلی بیشتری مرتفع شود.

در این مراسم، که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان‌های کوهدشت، پلدختر، رومشکان و کوهنانی برگزار شد از زحمات مهدی ایمانی قدردانی و امین رومیانی به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش کوهنانی معرفی شد.