۷ کشتی گیر مازندرانی در رقابتهای‌کشتی آزاد قهرمانی جهان، برای تیم کشورمان به روی تشک می‌روند.

۷ کشتی گیر مازندرانی، مسافر رقابت‌های جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، اسامی نفرات نهایی شرکت کننده در رقابتهای‌کشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی را اعلام کرد که بر این اساس ۷ کشتی گیر مازندرانی هستند.

اسامی تیم ملی کشتی آزاد برای رقابت‌های جهانی کرواسی:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

رقابتهای‌کشتی آزاد قهرمانی جهان از ۲۳ شهریور تا ۳۱ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.