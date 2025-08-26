۷ کشتی گیر مازندرانی در رقابتهایکشتی آزاد قهرمانی جهان، برای تیم کشورمان به روی تشک میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، اسامی نفرات نهایی شرکت کننده در رقابتهایکشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی را اعلام کرد که بر این اساس ۷ کشتی گیر مازندرانی هستند.
اسامی تیم ملی کشتی آزاد برای رقابتهای جهانی کرواسی:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
رقابتهایکشتی آزاد قهرمانی جهان از ۲۳ شهریور تا ۳۱ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار میشود.