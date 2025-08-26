پخش زنده
محمدمهدی ایمانیپور در نامه به خانم کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، از مسئولان این نهاد بینالمللی خواست براساس قانون و وظایف آن، از کودکان مظلوم غزه در مقابل جنایات رژیم صهونیستی اقدام حمایتگرانه و عاجل انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نامهای به خانم کاترین راسل، مدیر اجرایی محترم صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در نیویورک از مسئولان این نهاد بینالمللی خواست تا بر اساس قوانین و وظایف تعریف شده خود، اقدامات حمایتگرانه و عاجل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان مظلوم غزه به عمل آورند.
نقض آشکار قوانین بینالمللی در غزه:
ایمانی پور در این نامه با اشاره به قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی در حمایت از کودکان در شرایط مخاصمات مسلحانه یادآور میشود که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، دولتها متعهد به تضمین حق سلامت، دسترسی به خدمات پزشکی (ماده ۲۴)، حق آموزش (ماده ۲۸) و به ویژه حفاظت از کودکان در شرایط جنگی (ماده ۳۸، بند ۴) هستند. همچنین، کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در مواد ۱۶ و ۲۴ بر ضرورت حمایت و مراقبت از کودکان در زمان جنگ تأکید کرده است.
وی در ادامه به پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) اشاره میکند که در ماده ۷۷ مقرر میدارد کودکان در هر شرایطی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. علاوه بر این، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (۱۹۹۸) در ماده ۸، بند ۲، جزء (ب)، زیربند (xxvi)، ممانعت از دسترسی به کمکهای بشردوستانه را جنایت جنگی قلمداد میکند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر وضعیت کنونی تصریح کرد: «متأسفانه آنچه امروز در پی اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در نوار غزه رخ میدهد، نقض آشکار تمامی این تعهدات است. جان و آینده هزاران کودک در معرض تهدید قرار دارد؛ ممانعت از ارسال کمکهای حیاتی، تلفات گسترده و آسیبهای جسمی و روانی به کودکان، به روشنی بیانگر نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و شکست جامعه جهانی در حمایت از آسیبپذیرترین اعضای بشریت است.»
درخواستهای چهارگانه از یونیسف:
ایمانیپور در ادامه با توجه به جایگاه بیبدیل یونیسف در حمایت از حقوق کودکان، از این سازمان انتظار دارد اقدامات فوری و مؤثری را در چارچوب مأموریت خود به عمل آورد. این اقدامات شامل:
اعلام آمادگی برای همکاری:
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان آمادگی این سازمان را برای همکاری با یونیسف در زمینه مستندسازی، اطلاعرسانی و ارتقای آگاهی عمومی درباره این فاجعه انسانی اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که یونیسف با تکیه بر اصول انسانی و حرفهای خود، تمام ظرفیت خویش را برای توقف این رنج و تضمین آیندهای امن برای کودکان فلسطینی به کار گیرد.