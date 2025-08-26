به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بمناسبت هفته دولت و با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری تکاب ۳۵ طرح عمران روستایی و یک طرح گاز رسانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمد نیکنام فرماندار تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبر گزاری صدا و سیما گفت: ۳۵ طرح عمران روستایی شامل کانال کشی، سنگ فرش معابر، ساماندهی چشمه‌های آب، احداث پارک، احداث پل، زیر سازی و آسفالت معابر و احداث ۳ زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان و همچنین یک طرح گاز رسانی با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

نیکنام افزود: برای ۳۵ طرح عمران روستایی و یک طرح گاز رسانی مجموعا ۴۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: با گاز رسانی به روستای آلاسقل تکاب تعداد ۵۲ خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند