معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در هیچ یک از بند‌های قانون به تصویب طرح جامع حمل و نقل در شورا ارائه نشده است، گفت: ما دنبال دور زدن شورا نبودیم قانون گذار به صراحت در قوانین شورا‌ها اشاره کرده که تصویب طرح جامع در شورای شهر انجام نمی‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشمحسن هرمزی در سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران با بیان اینکه بنای شهرداری بر این نبود که شأن شورا را رعایت نکند و یا شورا را دور بزند، گفت: شورا بالای چشم شهرداری جا دارد و شهرداری همگام و همدل با شورا پیش می‌رود.

وی با اعلام اینکه مطالعات طرح جامع ترافیک از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، خاطرنشان کرد: شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر با مشارکت دولت موظف به تهیه طرح هستند و در شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت، طرح جامع آنها باید در شورای عالی به تصویب برسد.

هرمزی همچنین تصریح کرد: بر اساس حکم یکم برنامه چهارم توسعه، شهرداری باید محور‌های بازنگری طرح جامع را به شورا ارائه می‌داد که در سال ۱۴۰۲ این بازنگری‌ها را ارائه داده است. بر اساس قانون، نهادی که جایگاه بررسی طرح جامع تهران را دارد، شورای عالی هماهنگی ترافیک است.

وی با بیان اینکه صراحتاً در هیچ یک از بند‌های قانون به تصویب طرح جامع در شورا ارائه نشده است، یادآور شد: ما دنبال دور زدن شورا نبودیم. این آمادگی را داریم که جلسات با شورا را ادامه دهیم. قانون گذار به صراحت در قوانین شورا‌ها به این اشاره کرده که تصویب طرح جامع در شورای شهر انجام نمی‌شود.