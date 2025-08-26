پخش زنده
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان برجسته رجایی و باهنر؛ دو اسوه و نماد خدمت خالصانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیامی روز کارمند را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
پیامبر رحمت و مهربانی صلی الله علیه وآله میفرمایند:
إنَّ اللَّهَ تعالی یُحِبُّ إذا عَمِلَ أحدُکُم عَمَلاً، أن یُتقِنَهُ.
خداوند دوست دارد که هرگاه یکی از شما کاری انجام میدهد آن را درست و استوار به سامان رساند.
با تبریک حلول ماه ربیع الاول؛ ماه بهار زندگی، خدمت و امید؛ یاد و خاطره شهیدان برجسته رجایی و باهنر؛ دو اسوه و نماد خدمت خالصانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی را گرامی میدارم.
نیروی انسانی یکی از بزرگترین ثروتهای هر کشور است که میتواند با بهره مندی از ارزشهای والا، فکر و فعالیت و تعهد و تخصص یک کشور را آباد و متحول کند. یکایک کارکنان در سطوح مختلف میتوانند دلسوزانه و با ابتکار و دقت به همراه حفظ اخلاق حسنه، مسئله " ما میتوانیم " را که یک شعار مقبول و مورد انتظار در نظام اسلامی است به منصه ظهور رسانده و کارهای انجام نشده را به سرانجام برسانند.
قدردانی از کارکنان متعهد و وظیفه شناس را یک فریضه میدانم و روز کارمند را به محضر همه کارمندان سه قوه بویژه همکاران محترم در قوه قضاییه که با تلاشهای بی دریغ و خالصانه، بازوان پر توان دستگاه قضا در عرصههای مختلف به شمار میروند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم. امید است با تلاش و کوششی مضاعف در پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحت سپر پولادین اتحاد مقدس در ارتقاء به توسعه پایدار کشور و خدمت به مردم گام برداریم.
حمیدرضا موحدی
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه