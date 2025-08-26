در سومین روز از هفته دولت ۱۱۶ طرح عمرانی و خدماتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۹۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی با حضور استاندار در شهرستان عشق آباد با ۱۱۷ میلیارد تومان بهره برداری شد.

ارتقاء سایت همراه اول روستای ازبکوی جدید، تکمیل خط انتقال آب برای عشایر چاه مسافر، احداث چمن مصنوعی در دبستان شهید فغانی و افتتاح ۸۰ واحد مسکونی روستایی از جمله طرح‌های شاخص افتتاح‌شده است.

در شهرستان بشرویه هم با حضور استاندار ۴ طرح شامل طرح هادی روستای باغدهک، ترمینال ضبط پسته، کارخانه سولفات سدیم و المان مشاهیر و مفاخر بشرویه به نمایندگی از ۱۲ طرح افتتاح شد که برای بهره برداری از آنها ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

در شهرستان بیرجند نیز ۵ طرح با اعتبار ۱۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۲ باب استراحتگاه پایانه بار، سایت ایرانسل و تلفن و اینترنت پرسرعت روستای کوچ، طرح آسفالت جاده‌ی روستای زمان آباد و خط تولید انواع بورد‌های پی سی بی در شهرک صنعتی بیرجند است.