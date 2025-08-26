به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار و ۱۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی شامل سفید کننده، رژ لب، ژل شستشو و خط چشم به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم آرایشی کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی ایواوغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.