اعتراض عضو شورای شهر به حذف شورا از جلسات ملی پسماند
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران نسبت به دعوت نکردن از اعضای شورا در جلسات ملی مدیریت پسماند و نیز توافق شهرداری برای خرید زبالهسوز ۶ هزار تنی بدون تایید شورا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سوده نجفی در سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند در تذکری گفت: بار اصلی مدیریت شهری بر دوش کارمندان شهرداری است و انتظار میرود در فرصت باقیمانده از دوره ششم نسبت به رفع مشکلات معیشتی، شغلی و ساختاری کارکنان شهرداری توجه جدیتری شود.
وی با اشاره به موضوع خرید زبالهسوز ۶ هزار تنی از سوی شهرداری تهران افزود: این خرید در حالی در دستور کار قرار گرفته و تفاهمنامهای نیز با شرکت چینی امضا شده که هنوز شورا بطور رسمی آن را تصویب نکرده است در حالیکه طبق طرح جامع مدیریت پسماند مصوب سال ۱۴۰۲، سقف مجاز زبالهسوزی در تهران ۳۲۰۰ تن است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر چه خرید زبالهسوز میتواند در کاهش دفن زباله، تولید انرژی پاک و بهبود شرایط زیستمحیطی موثر باشد، اما شهرداری موظف است در این زمینه با شورای شهر هماهنگ باشد و ابهامات موجود را به صورت شفاف پاسخ دهد.
نجفی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند درباره وضعیت مجتمع آرادکوه، گفت: نهتنها از رییس شورا و رییس کمیسیون خدمات شهری برای حضور در این جلسه دعوت نشده بود، بلکه شهردار تهران نیز در آن شرکت نکرد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که در این جلسه درباره یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی پایتخت تصمیمگیری شده ولی شورا هیچ نمایندهای در آن نداشته است.
وی با بیان اینکه نمیتوان تصمیماتی درباره مدیریت شهری پایتخت گرفت و در آن نمایندهای از شورای اسلامی شهر تهران حضور نداشته باشد. افزود: شهرداری اگر به جلسات دعوت میشود شورا هم باید دعوت شود ما نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد مدیریت شهری هستیم و باید در این فرآیندها حضور داشته باشیم.
نجفی اضافه کرد: در این جلسه، تصمیمات مهمی اتخاذ شده که قطعا اعضای کمیسیون خدمات شهری شورا درباره آن نکاتی داشتیم و میبایست نظر شورا نیز در تصمیمگیریها لحاظ میشد.
در ادامه رییس کمیته گردشگری شورای شهر تهران هم با تاکید بر اتحاد ملی در تذکری گفت: وظیفه دلسوزان نظام امروز سنگینتر است و باید صبورتر و بخشندهتر باشند.
سید احمد علوی تاکید کرد: اکنون زمان تسویه حسابهای گذشته نیست و باید اتحاد مقدس حفظ شود.
او همچنین درباره تغییر شیفت کاری و قرارداد کارکنان یگان حفاظت شهرداری هم گفت: این جابجایی باید داوطلبانه باشد و با اطلاعرسانی کامل به پرسنل انجام شود. مدیریت نیروها در مناطق بهتر است و امیدوار است با همکاری موضوع حل شود.
در ادامه رییس کمیسیون معماری و شهرسازی هم در تذکری گفت: استفاده از عنوان دفاع مقدس برای توجیه بخشنامههای اخیر شهرداری نادرست است و باید نام دیگری انتخاب شود.
وی با اشاره به اخبار متناقض و پیامدهای منفی این بخشنامهها، نسبت به آسیب به ساختار فضایی شهر، کاهش اعتماد عمومی، افزایش تبعیض، ایجاد منافع خاص، تخلفات مدیریتی، نارضایتی نخبگان، آسیبهای محیطزیستی و بیتوجهی به قانون هشدار داد و خواستار تجدیدنظر در روند فعلی شد
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم تذکری خواستار بررسی و رفع موانع موجود در مسیر انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری شد.
زهرا شمس احسان با انتقاد از عملکرد ضعیف دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تأکید کرد: با وجود تصویب بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی، این دفتر طی پنج ماه گذشته نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
وی خواستار ارائه جدول زمانبندی پژوهشها و اقدامات این دفتر به شورای شهر شد و بر لزوم همراستایی پژوهشها با نیازهای شهروندان و تصمیمگیریهای مدیریت شهری تأکید کرد.
خزانه دار شورای شهر تهران نیز گفت: اطلاعرسانی کافی در طرح اضافهکاری نگهبانان صورت نگرفته و برخی کارکنان از طرح اضافهکاری ناراضی هستند.
حبیب کاشانی تاکید کرد: وقتی پیشنهاد مشارکت داوطلبانه است و پرداختی مشخص دارد، نباید به سوءبرداشت و اعتراض منجر شود، اطلاعرسانی باید دقیق و شفاف باشد تا سوءتفاهم پیش نیاید.
وی با انتقاد از تصمیمات بدون مشورت در کمیسیون ماده ۷، از تصمیم معاونت خدمات شهری مبنی بر انتقال جلسات کمیسیون به مناطق بدون هماهنگی انتقاد کرد.
کاشانی گفت: این اقدام برخلاف هدف سامانه و موجب اختلال در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
وی با اشاره به برخی خیابانهای سنگفرش شده تهران خواستار بازنگری در طرحهای اجرا شده و بررسی مجدد طرحهایی نظیر سنگفرش خیابان سیتیر شد و گفت: این وضعیت ممکن است برای خودروها و شهروندان مشکلاتی ایجاد کند.
وی با اشاره به تجربه یکساله دولت و وقایع اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه پیشنهاد داد: کارنامه مدیران بررسی شود و در صورت نداشتن کارایی افراد تازهنفس جایگزین شوند.
خزانه دار شورای شهر همچنین خواستار حضور اعضای شورا در جشنواره شهید رجایی برای تجلیل از کارکنان نمونه شهرداری و نیر شفافیت در تصمیمات، اطلاعرسانی موثر، بازنگری در طرحهای شهری، ارزیابی مدیران و استفاده بهینه از منابع انسانی شد.