به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: دکتر کریم محمود صالح از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران نجف آباد و از جانبازان هشت سال دفاع مقدس پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از مجروحیت به یاران شهیدش پیوست.

مسعود نیک‌بخت افزود: جانباز سرافراز کریم محمود صالح ۵ فروردین سال ۱۳۶۵ در عملیات والفجر ۸ در اثر موج انفجار و شیمیایی از ناحیه سر و کمر و چشم مجروح شد و پس از سال‌ها تحمل رنج و درد ناشی از مجاهدت در راه دفاع از میهن به جمع یاران شهیدش پیوست.

آیین تشییع وخاکسپاری این شهید سرافراز ششم شهریور ساعت ۸ صبح از میدان فیض به سمت گلستان شهدا برگزار می‌شود.