به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همایش قرارگاه‌های شهرستانی مساجد استان یزد امروز با حضور آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان وامام جمعه یزد برگزار شد که محور اصلی آن ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر برای توسعه فعالیت‌های مساجد بود.

در نشست صبح امروز این قرارگاه ها ، ائمه جمعه استان یزد، مدیران کل مرتبط با فعالیت‌های مساجد و اعضای قرارگاه‌های شهرستانی حضور داشتند. قرارگاه‌های شهرستانی مساجد استان یزد با مشارکت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، سپاه الغدیر، کانون‌های فرهنگی مساجد و حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کنند.

برگزارکنندگان تأکید کردند این‌گونه همایش‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت هماهنگی و همگرایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد فراهم می‌آورد.