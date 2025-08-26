پخش زنده
همایش قرارگاههای شهرستانی مساجد یزد با هدف همافزایی و توسعه فعالیتها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همایش قرارگاههای شهرستانی مساجد استان یزد امروز با حضور آیتالله ناصری نماینده ولیفقیه در استان وامام جمعه یزد برگزار شد که محور اصلی آن ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر برای توسعه فعالیتهای مساجد بود.
در نشست صبح امروز این قرارگاه ها ، ائمه جمعه استان یزد، مدیران کل مرتبط با فعالیتهای مساجد و اعضای قرارگاههای شهرستانی حضور داشتند. قرارگاههای شهرستانی مساجد استان یزد با مشارکت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، سپاه الغدیر، کانونهای فرهنگی مساجد و حوزههای علمیه فعالیت میکنند.
برگزارکنندگان تأکید کردند اینگونه همایشها فرصتی ارزشمند برای تقویت هماهنگی و همگرایی در اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی مساجد فراهم میآورد.