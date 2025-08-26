به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این طرح با بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اجرا می‌شود.

محمد علی کاظمی به اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: چهار و نیم میلیون هکتار طرح آبخیزداری در استان اصفهان در دست مطالعه است که از این میزان ۱.۷ میلیون هکتار قابلیت اجرا دارد که برای اجرای آن ۱.۵ همت نیاز است.

وی گفت: امسال از اعتبارات ابلاغی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری به استان تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان جذب شده است.

رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیزگفت: با توجه به جغرافیای شهرستان سمیرم اجرای طرح‌های آبخیزداری برای جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه منابع آب‌های زیر زمینی اهمیت دارد.

تاکنون منابع طبیعی در شهرستان سمیرم ۱۰ بند خاکی، ۳۳۳ بند سنگی ملاتی و ۷ هزار هکتار طرح زیست محیطی اجرا کرده است.