گفتگوی ویژه خبری امشب با حضور سید مهدی مهیائی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان به بررسی طرحهای عمرانی در استان می پردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،از دوم تا هشتم شهریور ماه به یاد شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت نامگذاری شده است . این هفته فرصتی است برای مرور کارنامه خدمات دولت در استان ها. گفتگوی ویژه خبری امشب با حضور سید مهدی مهیائی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان به بررسی طرحهای عمرانی در استان می پردازد؛ طرحهایی که مستقیم با زندگی مردم پیوند دارد؛ از مسکن و راه تا آب، برق و توسعه روستایی. هم استانیهای عزیز میتوانند سوالات خود را از میهمان برنامه، از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۲۵ ارسال کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری روزهای فرد هفته (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۰ (حوالی ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه) به صورت زنده پخش میشود.