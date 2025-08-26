پخش زنده
مدیر طرح و برنامه ریزی رادیو اربعین گفت: این شبکه یکماهه، همچنان بهعنوان پرمخاطبترین و مردمیترین رسانه اربعین در کشور شناخته شد و برای امسال نیز برنامهریزی ویژهای تدارک دیده شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد قزلو به همزمانی ایام آغاز بهکار رادیو اربعین با سالگرد شهدای جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: حالوهوای این شبکه بیش از سالهای گذشته اربعینیتر شد و حضور خانوادههای شهدا، عطر و بوی خاصی به برنامهها بخشید. زیارت به نیابت از شهدا نیز یکی از درخواستهای اصلی از زائران بود تا در مسیر مشایه همراه با شهدا باشند.
وی افزود: استقبال مردم از رادیو اربعین همچون سالهای گذشته بسیار زیاد و عاشقانه بود. امسال هم علاوه بر مخاطبان وفادار بسیار زیاد رادیو اربعین، طرفداران جدیدی نیز برای این موکب رسانهای پیدا شد، این را میتوان از پیامکها، تلفنهای مردمی، عکسهایی که برای رادیو نما ارسال میشد و واحد ۱۶۲ روابط عمومی رسانه ملی فهمید و ثابت کرد.
مدیر طرح و برنامه ریزی رادیو اربعین گفت: پیگیری مطالبات زائران از مسئولان ستاد مرکزی اربعین و کمیتههای ۱۸گانه، همچنان از وظایف اصلی رادیو اربعین بود که امسال نیز با جدیت انجام شد. اطلاعرسانیهای بههنگام، در کنار پیگیری خواستههای زائران، بخش مهمی از برنامهها را تشکیل داد.
حامد قزلو به دعای دسته جمعی شنوندگان اشاره و گفت: از دیگر بخشهای پرمخاطب، ارتباط با کودکان بیمار در بیمارستانهای مختلف و دعای دستهجمعی شنوندگان برای شفای آنان بود. همچنین جزءخوانی قرآن کریم و تفسیر آیات حجتالاسلام هوشیاری خوانساری از برنامههای معرفتی این شبکه به شمار میرفت.
وی گفت: رادیو اربعین همچنان رسانهای مورد اعتماد میان مردم بود، خیرین از طریق آن به نیازمندان کمک کردند و افرادی را که توان مالی سفر به کربلا نداشتند، راهی زیارت کردند.
مدیر طرح و برنامه ریزی بیان کرد: امسال نیز همچون گذشته، عکسهای مردمی از سفر اربعین به رادیونما ارسال شد و این تصاویر عاشقانه به نمایشگاهی از خاطرات زائران تبدیل شد. به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی که گفته بود: ما ملت امام حسینیم، بار دیگر روشن شد که مردم این سرزمین پای مکتب عاشورا ایستادهاند.
وی در پایان گفت: حضور چهرههای اثرگذار و مقامات کشوری همچون سخنگوی دولت، وزرای کشور، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نمایندگان مجلس و برخی مقامات لشکری در رادیو اربعین نیز نشاندهنده مقبولیت و محبوبیت این رسانه بود.