دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از توافقی برای تلفیق طرح «محلهمحوری» این دبیرخانه با طرح «محلهپردازی با محوریت مسجد» شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از نشست خود با حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در محل دبیرخانه شورا، جزئیاتی از توافق راهبردی در زمینه توسعه فعالیتهای محلهمحور را تشریح کرد.
وی افزود: در این جلسه، طرح «محلهپردازی با محوریت مسجد» که مدتهاست توسط مجموعه ستاد ائمه جمعه پیگیری میشود، مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.
مسجد؛ نهاد ولایی و مجتمع جامع عبادی، فرهنگی و اجتماعی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نگاه اصلی این طرح، تصریح کرد: «نگاه اصلی در این طرح، مسجد به عنوان یک نهاد ولایی است که با محوریت امام جماعت، پیوندی عمیق بین اقشار مختلف مردم برقرار کرده و میتواند به یک مجتمع عبادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.» این رویکرد، فراتر از کارکرد صرف عبادی، مسجد را به کانون فعالیتهای گسترده اجتماعی و فرهنگی در هر محله ارتقا میدهد.
نقشآفرینی نهادهای مختلف در بستر مسجد:
خسروپناه در ادامه، به نقشهای متعددی که برای نهادهای گوناگون در بستر مسجد بر اساس این طرح تعریف شده است، اشاره کرد. وی بیان داشت: «بسیج در حفظ امنیت محله، داوطلبان هلال احمر در امور خدماتی، امدادگران کمیته امداد در رفع مشکلات نیازمندان، گروههای جهادی در توسعه و رشد محله، و پیشکسوتان محلی در حل اختلافات خانوادگی و کاهش مراجعه به دادگاهها، نقشآفرینی خواهند کرد.» این تعریف جامع از وظایف، نشاندهنده یکپارچگی و همافزایی نیروها در بستر مسجد است.
تلفیق طرحها برای همافزایی و طرحی جامع:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ارائه گزارش مفصلی از طرح «محلهپردازی با محوریت مسجد» توسط شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، اعلام کرد که مقرر شد این طرح با طرح «محلهمحوری» که دبیرخانه شورا در حال تدوین و پیگیری آن است، تلفیق شود. ایشان هدف از این ادغام را «همافزایی» و شکلگیری «یک طرح جامع و یکپارچه» برای حداکثرسازی تأثیرگذاری برشمرد.
حرکت مردمی با محوریت مساجد به سوی تصویب نهایی:
خسروپناه در پایان خاطرنشان کرد: «این اقدام با هدف ایجاد یک حرکت کاملاً مردمی با محوریت مساجد در سراسر کشور صورت میگیرد و انشاءالله طرح تلفیقی نهایی برای بررسی و تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.» این گام مهم، افق جدیدی را در احیای نقش مساجد به عنوان مراکز اجتماعی و فرهنگی فعال در جامعه ترسیم میکند.